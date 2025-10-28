Dos científicos realizan un metaanálisis y descubren la frase preferida de las personas inteligentes

La inteligencia se define como la capacidad de entender o compronder, así como la capacidad de resolver problemas. Esta es una cualidad deseada por muchos, que creen que les ayudará a ganar mucho dinero o a ser famosos y así lograr ser felices, pero estas son características que no siempre van de la mano con la inteligencia. Aunque un nuevo estudio ha arrojado luz sobre lo que sí plasma esta cualidad.

Un metaanálisis de los científicos Shamosh y Gray demostró que, en promedio, las personas con mayores capacidades cognitivas son menos propensas a elegir beneficios inmediatos y menores, y controlan mejor sus impulsos, una ventaja que se refleja en la vida cotidiana, según ha informado el medio Schwäbische.de.

"Quienes tienden a buscar una recompensa mayor y tardía que un estímulo rápido y menor demuestran una capacidad estrechamente relacionada con la inteligencia: un menor descuento temporal", ha explicado el medio alemán. Este término hace referencia a la menor cantidad en que se reduce el valor de una recompensa futura debido a la demora de su entrega.

Una frase clave

De esta forma, desprenden que la inteligencia de las personas también se determina por su paciencia en el momento oportuno. Así, señalan una frase clave que seguramente habrás dicho en alguna ocasión y que lleva a la práctica los resultados del metaanálisis de los investigadores: "Lo consultaré con la almohada".

Esta frase, que se ha convertido en un dicho, segnifica que desea tomarse tiempo para reflexionar antes de tomar una decisión importante. Así, al dejar pasar la noche, la mente puede descansar y aclararse para poder tomar la mejor elección al día siguiente. Al final, no se trata de otra cosa que tener paciencia antes de decididir.

Esto se relaciona, además, con los resultados que han arrojado algunas investigaciones sobre el sueño. Estas demuestran que la falta de un descanso adecuado aumenta la impulsividad y la toma de riesgos. Mientras, las decisiones tomadas tras un descanso tienden a ser más sensatas.

"La paciencia no es un sello de carácter, sino una técnica de pensamiento y acción entrenable, estrechamente vinculada a la memoria de trabajo y a la capacidad de sopesar los estímulos a corto plazo frente a los beneficios a largo plazo", según explica el medi alemán, lo que supone precisamente el conjunto que Shamosh y Gray asocian con una inteligencia superior.

Así, al dejar madurar las decisiones de un día para otro, se utilizan dos herramientas de eficacia comprobada a la vez: un menor descuento temporal y la recuperación cognitiva del sueño. Como resultado, se tiende así a tomar mejores decisiones.