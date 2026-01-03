Hay una alternativa a San Ginés para tomarte churros baratos y buenos en Madrid

En invierno Madrid es sinónimo de chocolate con churros, y durante décadas hay un nombre que se ha repetido como referencia obligada para locales y turistas como es la Chocolatería San Ginés. Fundada en 1894, este histórico establecimiento situado a pocos pasos de la Puerta del Sol se ha convertido en todo un símbolo de la ciudad.

Su local, que recuerda a los cafés de finales del siglo XIX con mesas de mármol blanco y azulejería tradicional, es el lugar donde generaciones de madrileños han mantenido una de las costumbres más arraigadas: terminar la noche de fiesta desayunando chocolate con churros.

Abierta todos los días del año y hasta altas horas de la madrugada de jueves a sábado, San Ginés también es conocida por servir, con paciencia y largas colas incluidas, el primer chocolate del año. Su fama ha traspasado fronteras, con locales en Tokio, Shanghái, Bogotá, Ciudad de México, Buenos Aires, Miami o Lisboa.

Un negocio familiar y tradicional

Sin embargo, para quienes buscan una alternativa igual de tradicional ––con una historia centenaria a sus espaldas––, pero más tranquila y económica, existe otra dirección. Se trata de Chocolatería y Churrería 1902.

Es un establecimiento histórico que mantiene viva una tradición familiar de más de 120 años. Como indican en su página web, fue fundada a comienzos del siglo XX y ya ha pasado por cinco generaciones que han conservado los métodos artesanales originales para elaborar churros, porras y chocolate caliente, respetando el sabor auténtico madrileño de siempre.

Ubicada en la calle de San Martín, 2, muy cerca de la calle Arenal y a pocos minutos de Sol y Ópera, Chocolatería 1902 se ha convertido en un pequeño refugio para quienes buscan disfrutar de un buen desayuno o merienda sin largas colas ni precios inflados. A diferencia de otros locales más mediáticos, aquí el ambiente es más relajado algo que muchos clientes valoran especialmente.

Churros buenos y baratos en Madrid

Uno de sus grandes atractivos es el precio. En Chocolatería 1902 se pueden disfrutar churros y porras recién hechos por 1,20 euros la unidad, acompañados de un chocolate caliente espeso y reconfortante por 3,50 euros.

Con unos cinco euros por persona es posible darse un auténtico homenaje, algo cada vez menos habitual en el centro de Madrid. Además, cuentan con opciones sin gluten, sin lactosa, sin azúcar y vegano lo que amplía la experiencia a personas con intolerancias alimentarias.

Una carta amplia

Pero este local no se limita únicamente al clásico chocolate con churros. Su carta incluye cafés especiales, repostería artesanal, crepes, gofres y batidos naturales, combinando tradición e innovación sin perder su esencia. Todo ello elaborado con una clara apuesta por la calidad y el producto bien hecho