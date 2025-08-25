Dos personas mayores salen a recoger setas y vuelven a casa con una multa de 1.700 euros

Multa de 1.700 euros por recoger setas. Dos ancianos alemanes sufrieron un disgusto después de una excursión en el bosque al recolectar más de lo que se permite en ese país: 19 kilogramos de hongos. La ley alemana establece límites que muchos no conocen, pero que traspasarlos, puede salir caro.

Según publica el medio alemán Frankfurter Rundschau, la Ley Federal de Conservación de la Naturaleza de ese país, permite la recolección de hongos "para uso propio en pequeñas cantidades". De este modo, cada persona puede recoger entre uno y dos kilogramos al día. Cualquiera que recolecte una cantidad superior corre el riesgo de ser multado.

De acuerdo a la información difundida, cada Estado federal de ese país tiene sus propias reglas y normas en este respecto. En caso de "recolección comercial" o "violación de espacios de protección de especies", las sanciones se multiplican: de los 10.000 euros a los 50.000 euros para los casos más graves.

En la publicación se enumeran algunos de los hongos que están registrados bajo una "protección especial". Entre ellos, el Boleto, Rebozuelos, Palmier, Tapa de leche llorona, Seta de abedul, las trufas, el boletus de bronce blanco y amarillo, el verderón, el Caracol de Marzo...

Tal y como reza la publicación, "si no está seguro, es mejor no recolectarlos o consultar a un experto en hongos". "La responsabilidad recae en el recaudador: la ignorancia no protege contra el castigo", concluye.