Álex Gallego, joven trabajando en Australia: "Me dan de propina a la semana unos 62 euros que van directos a la hucha"

No, este no es Álex, pero imaginamos que llevará la bandeja con igual o mayor alegría

Álex Gallego es uno de tantos jóvenes españoles que decidió abrirse al mundo para ganarse la vida. En su cuenta de TikTok comparte su vida en Australia, donde trabaja actualmente de camarero tras haber hecho lo propio en la obra y otros ámbitos.

En un vídeo reciente, Álex ha decidido posar con un sobre con sus propinas semanales, que llegan a ser unos 105 dólares australianos, algo más de 62 euros al cambio. Esto, al mes, eleva la cuenta de propinas a unos 250 euros "que van directos a la hucha".

La hucha, eso si, está pensada para viajes, porque "como no cuento con ello", ha decidido aprovecharlo para pagar sus escapadas, dejando al margen su verdadero ahorro, el de los ingresos ordinarios de sus diferentes trabajos en el inmenso país oceánico.

Su experiencia, añade, ofrece una perspectiva nueva a los españoles que quieran irse a trabajar a Australia en el sector de la hostelería. "Lo que nadie te cuenta es que en Australia dan buenas propinas", continúa explicando Álex.

"Siempre dicen que en la construcción se cobra más, pero nunca cuentan con las propinas de la hostelería", remata feliz con su sobre recién recibido.

Australia, destino cada vez menos lejano para los españoles

En sus vídeos, este joven se dedica no solo a contar sus andazas personales, sino a ofrecer detalles no tan conocidos de la vida diaria y laboral en el país, donde no son pocos los españoles en busca de nuevos horizontes.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), actualizados en 2023, en Australia residían de forma legal 24.191 ciudadanos españoles, cifra que se detalla en el Portal de la Ciudadanía Española en el Exterior.

No obstante, se estima que la presencia española en el país es mayor y refleja una tendencia creciente en los´ultimos años, especialmente en las ciudades de Sidney, Melbourne y Brisbane, los principales 'nodos' de la comunidad española en Australia.