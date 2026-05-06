Edu Saz, arquitecto: "Estamos creciendo sin un plan y las ciudades son como una olla a presión"
Es debido a un fenómeno conocido como 'spillover'.
Cuando la oferta y la demanda en una ciudad no está equilibrada se produce un "desbordamiento" o "saturación". Los precios de la vivienda se incrementan y la población se desplaza hacia la periferia, provocando un fenómeno conocido como 'spillover' (traducido como derrame). Esto no solo afecta a la dinámica poblacional metropolitana, sino que además acarrea un deterioro de los servicios.
Es lo que el arquitecto Edu Sanz cree está ocurriendo en muchas zonas de España, como pueden ser las ciudades de Málaga o Madrid, donde cada vez es más difícil acceder a una vivienda y donde la población se ve obligada a trasladarse hasta barrios de la periferia. En la capital española, por ejemplo, este desplazamiento se ha producido especialmente hacia el sur, donde los barrios han comenzado a notar este proceso de gentrificación.
"Yo creo que tenemos que decidir qué queremos ser de mayores porque estamos creciendo sin un plan", señala en un video publicado en redes sociales, donde advierte que este fenómeno puede afectar a la igualdad de oportunidades.
"Cuando sumas población cada año a un país y no construyes en la misma proporción, estás condenando deliberadamente a qué esto ocurra. Las ciudades son como una olla a presión. Todas las oportunidades se concentran mayoritariamente ahí, entonces la gente tiene sí o sí que orbitar en torno a una gran ciudad", explica.
"Tenemos que decidir si queremos un país de megalópolis como pueden ser Sao Paulo o Hong Kong, o si apostamos por un modelo menos concentrado donde vuelvan a existir oportunidades en el campo y donde ciudades más pequeñas tengan buenas conexiones y servicios", agrega el arquitecto.
"Como esta planificación no parece que vaya a venir al menos en el corto plazo, si yo tuviera que apostar apostaría a que este fenómeno del estilo Uber y Intercidad va a seguir dándose y se va a intensificar en los próximos años", concluye el mismo. En este sentido, el experto cree que este fenómeno va a seguir produciéndose a lo largo de los años, por lo que recomienda estudiar bien la oferta y demanda de una zona antes de desplazarse hacia allí.
Según un estudio elaborado por Idealista, el precio de la vivienda usada en España ha sufrido un incremento de casi el 17% interanual durante el mes de abril, con 2.748 euros el metro cuadrado, lo que se traduce en un incremento de un 3,7% en los tres últimos meses y un 1,5% con respecto al mes anterior. Se trata del precio más alto de este tipo de vivienda e España desde que idealista tiene registros.