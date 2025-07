El alimento considerado "de fondo de armario" que España y Portugal han transformado en un "símbolo de estatus sexy"

Lo que antes era un recurso de emergencia en la cocina británica, actualmente es un símbolo de sofisticación gastronómica. El pescado enlatado ha experimentado una sorprendente reinvención, convirtiéndose en uno de los "placeres comestibles más elegantes" de Gran Bretaña y en un "nuevo símbolo de estatus sorprendentemente sexy", afirma Hannah Twiggs en The Independent.

En una época saturada de productos ultraprocesados (UPF) con listas de ingredientes interminables, hay algo "refrescantemente sencillo" en abrir una lata de atún en aceite de oliva virgen extra. "Es algo excepcional: sin pretensiones, pero ligeramente exótico. Práctico, pero también un tema de conversación", reflexiona.

El atractivo visual también cuenta. Las coloridas y retro etiquetas de marcas de España y Portugal han ayudado a elevar estos productos a la categoría de "tesoros" dignos de presumir en Instagram, según Patrick Martínez, fundador de The Tinned Fish Market. Su empresa ofrece suscripciones con entregas de mejillones españoles, sardinas tiernas o trucha ahumada directamente a la puerta del cliente, lo que ha catapultado al pescado enlatado a ser "el rey de la despensa", según Steve Dineen, de City AM.

En la mesa, basta una buena lata y pan artesanal para lograr una experiencia 'chic', dice Xanthe Clay en The Telegraph. Y, más allá del estilo, destacan también sus beneficios para la salud debido al alto contenido en proteínas, ácidos grasos omega-3 y sostenibilidad.

También el precio hace atractivo este alimento, ya que los precios de las latas pueden partir de 50 céntimos, subiendo hasta más de 15 libras (unos 17 euros) para las ocasiones más especiales. No obstante, incluso las marcas más asequibles, como las sardinas John West, pueden sorprender gratamente. "Mentiría si dijera que no me sorprendió mucho descubrir su procedencia", confiesa el chef José Pizarro tras una cata a ciegas.