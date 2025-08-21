El avión despega, recorre 2.000 kilómetros y aterriza en el aeropuerto de salida

El pasado domingo, un avión de United Airlines que se dirigía a San Francisco tuvo que regresar a Frankfurt poco después de despegar por un problema técnico, sobrevolando el Mar del Norte por motivos de seguridad antes de regresar al aeropuerto alemán.

El Boeing 777-224(ER), matrícula N78008, despegó del aeropuerto de Frankurt a las 21:10 horas, tal y como estaba previsto, tomando inicialmente rumbo norte. Sin embargo, sobre las 21:15 horas, la aeronave realizó un giro sobre el Mar del Norte, cerca de Newcastle, y regresó al lugar de partida. El aterrizaje se produjo sin incidentes a las 22:40 (UTC) tras un vuelo de alrededor de dos horas y media.

"El vuelo 927 de United Airlines, de Fráncfort a San Francisco, regresó a Frankurt el domingo para investigar un problema técnico. El avión aterrizó sin problemas y todos los pasajeros desembarcaron en la puerta de embarque según lo previsto", precisó United Airlines en un comunicado.

Finalmente, el vuelo original fue cancelado, la aernovae quedó fuera de servicio para ser inspeccionada y los pasajeros fueron reubicados en otros aviones. "Hemos organizado opciones de viaje alternativas para que nuestros clientes lleguen a su destino lo antes posible", añadió la aerolínea.

¿Es normal que un avión retroceda?

La Unión Europea (UE) recuerda en su página web a los viajeros que sus derechos aéreos se aplican en diversas situaciones, independientemente de la nacionalidad de la aerolínea:

Vuelos dentro de la UE operados por compañías de la UE o de fuera .

. Vuelos que llegan a la UE desde fuera operados por compañías aéreas de la UE .

. Vuelos que salen de la UE hacia países de fuera de la UE, operados por compañías europeas o extranjeras .

. Situaciones en las que no se han recibido prestaciones como indemnización, transporte alternativo o asistencia por problemas según la legislación de un país fuera de la UE.

La normativa de la UE abarca a sus veintisiete países miembros y territorios asociados como Guadalupe, Canarias, Madeira o Martinica, así como a Islandia, Noruega y Suiza, aunque excluye las Islas Feroe. Para reclamar, los pasajeros deben seguir este procedimiento:

Presentar una reclamación a la aerolínea usando el formulario facilitado por la compañía.

usando el formulario facilitado por la compañía. Reclamar a la administración nacional si no reciben respuesta en dos meses o si la respuesta no es satisfactoria. La administración proporcionará un dictamen jurídico no vinculante.

nacional si no reciben respuesta en dos meses o si la respuesta no es satisfactoria. La administración proporcionará un dictamen jurídico no vinculante. Acudir a entidades de resolución alternativa de litigios , disponible solo para residentes en la UE.

, disponible solo para residentes en la UE. Emprender acciones legales a través de los tribunales nacionales, ya sea en el país de salida, llegada o del registro de la aerolínea, para reclamar indemnizaciones según las normas de la UE.