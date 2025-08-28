El bus no la deja subir por llevar un caniche consigo: "Se quedó sola y llorando en la estación por la noche"

Polémica en Italia por lo ocurrido en la estación de autobuses de la ciudad de Lecco. A una mujer se le negó poder subirse al autobús por llevar en brazos a un pequeño caniche toy.

Tal y como recoge el medio de comunicación italiano Il Fatto Quotidiano, la viajera se dirigía de Milán a Valtellina, y tras tomar un tren desde Milán a Lecco, se le impidió coger un autobús sustitutivo para llegar a Tirano.

En declaraciones a Sondrio Today, una testigo de lo ocurrido ha explicado que "un incidente bastante vergonzoso ocurrió el martes por la noche en la estación de Lecco: a una joven que viajaba de Milán a Tirano se le negó el acceso al autobús (el penúltimo servicio) porque llevaba en brazos a un caniche".

En ese sentido, la testigo ha denunciado que lo ocurrido fue grave, ya que la mujer contaba con un billete de tren válido, pero no le sirvió de nada en el autobús sustitutivo debido a llevar al pequeño animal. "Si los autobuses son sustitutivos, deben sustituir el servicio en su totalidad", ha reclamado.

El encargado de tomar la decisión de no dejar subir al autobús a la mujer fue el conductor del autobús (apoyado por una empleada de Trenord, compañía de transporte ferroviario de la región italiana de Lombardía).

Según la testigo, el autobús se marchó dejando a la mujer llorando en el suelo. "Es inaceptable que una chica sola al anochecer se quede tirada con la irracional explicación dada por el conductor y respaldada por una empleada de Trenord bajo la consigna 'a discreción del conductor'. Pero lo más triste fue la soberbia con la que estos dos individuos, envalentonados por su demostración de fuerza, se marcharon, dejándola llorando", ha lamentado.