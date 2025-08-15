El bus está lleno, saca una maleta para meter la suya y aparecen los expertos en desactivación de explosivos

El pasado sábado, la estación francesa de Annecy tuvo que ser evacuada de urgencia por la inspección policial de una maleta abandonada. Los hechos sucedieron durante la tarde, cuando un pasajero retiró una maleta del maletero de un autobús para poner la suya. En cuestión de minutos, las autoridades de seguridad montaron un dispositivo antiexplosivo de emergencia.

Según publica el medio francés Midi Libre, la estación tuvo que ser evacuada debido a una intervención de diseminado en el andén de un autobús con destino Annemasse, al este de ese país. Tal y como "exige el procedimiento", los cuerpos de seguridad de la región se movilizaron rápidamente: los bomberos delimitaron un perímetro de seguridad y la policía se encargó de evacuar a los pasajeros. Además, para adaptarse a las nuevas circunstancias, los autobuses se trasladaron a otros puntos para dejar y recoger pasajeros.

De acuerdo a la información difundida, después de dos horas del descubrimiento, los diseminadores se dieron cuenta de que la maleta "no era peligrosa". Concretamente, los enseres pertenecían a un adolescente que poco después del comienzo de la intervención policial se dio cuanta de que su maleta no se encontraba en la bodega.

En declaraciones recogidas por el medio, la madre confiesa que "llamó a los objetos perdidos de la estación de tren para informar de la desaparición". Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que la maleta había sido objeto de una operación de desactivación de bombas.

"Un pasajero vio que no había más espacio en el maletero del autobús. En lugar de decírselo al conductor, se quitó una maleta para poner la suya sin dudarlo", explica la mujer indignada. "¡Es una flagrante falta de educación y respeto! Los conductores de autobús nos dijeron que no es la primera vez que ven esto, que la gente lo suele hacer", concluye.