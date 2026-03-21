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El Cabildo de Gran Canaria eleva a nivel 1 la emergencia en la isla, pero desmiente que la presa de Agaete esté "a punto de colapsar"
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El Cabildo de Gran Canaria eleva a nivel 1 la emergencia en la isla, pero desmiente que la presa de Agaete esté "a punto de colapsar"

Las intensas lluvias en Gran Canaria están provocando presas llenas, barrancos desbordados y riesgo en carreteras. 

Félix Esteban
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Una de las calles de la capital de Gran Canaria con fuertes lluvias que afectan a toda la isla y ha creado el estado de emergencia nivel 1.Europa Press via Getty Images

Gran Canaria ha activado la situación de emergencia nivel 1 en toda la isla ante el episodio de lluvias persistentes que está provocando desbordamientos, desprendimientos y el aumento del caudal en varias presas, pero ha negado que la de Los Pérez, en Agaete, esté "a punto de colapsar", calificándolo de "bulo".

La decisión la ha tomado el Cabildo a través del Plan Insular de Emergencias tras constatar el empeoramiento de la situación y las previsiones meteorológicas. Las precipitaciones están siendo especialmente intensas en zonas de cumbre, donde varias presas han comenzado a aliviar agua por llenado, generando avenidas en barrancos y aumentando el riesgo aguas abajo. La consecuencia directa: incidencias en carreteras, zonas inundables y puntos sensibles del territorio.

Presas llenas, pero también más riesgo

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha reconocido el doble impacto de este episodio. Por un lado, ha celebrado el aumento de reservas hídricas, clave para el sector primario. Por otro, ha alertado de los problemas que ya se están registrando. "Se están produciendo numerosos incidentes", ha señalado, insistiendo en la necesidad de extremar la precaución.

Uno de los puntos más sensibles es la presa de Los Pérez, en Agaete, donde el incremento del caudal ha obligado al desalojo preventivo de dos barrios. Aun así, Morales ha querido frenar la alarma generada en redes sociales: "No ha colapsado ni está a punto de colapsar", ha aclarado. Lo que sí ocurre es que puede rebosar, algo normal en este contexto.

Aviso claro: no subir a la cumbre ni acercarse a barrancos

Las autoridades han lanzado un mensaje directo a la población: no subir a las zonas de cumbre, no acercarse a barrancos ni presas y evitar desplazamientos innecesarios. Las lluvias, unidas al terreno inestable, pueden provocar desprendimientos, arrastres de agua y crecidas repentinas.

Félix Esteban
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Soy redactor de El HuffPost España y escribo sobre todo lo que te interesa ciertos días de diario y cada fin de semana, desde política a sociedad, curiosidades o esa última hora que te puede sorprender.

 

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Mi trayectoria

Nací en Valladolid, donde estudié Periodismo y Comunicación Corporativa, pero me trasladé a Madrid, donde realicé un máster en comunicación corporativa en ESERP. Sin embargo, lo que más me gusta es escribir, aprender y escribir. He colaborado en varios medios digitales como redactor y editor (Grupo Merca2, Infodefensa, Business Insider…), así como coordinación de colaboradores y responsable de uno de los portales informativos de Merca2. Además, tengo mucho cariño a mi hobby de escribir críticas de cine desde hace varios años, mi gran pasión. ¿Las otras? Literatura, tecnología, economía e historia, y el deporte.

 

 

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