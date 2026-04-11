Una especialista en fertilizantes avisa de lo que viene tras la guerra en Irán: "Es inevitable que suban los precios de los alimentos"

Buques de carga en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz, vistos desde el norte de Ras al-Khaimah, cerca de la frontera con la región de Musandam de Omán, el 11 de marzo de 2026.

Una de las mayores bajas económicas a consecuencia del conflicto en Irán se la ha llevado la agricultura. El cierre del estrecho de Ormuz ha dejado a múltiples barcos cargueros aparcados durante semanas, y por ende, múltiples plantas de fertilizantes se han visto obligadas a cerrar sus puertas incapaces de producir por el aumento del precio del gas natural. Esto ha afectado a las siembras primaverales de múltiples países. Los agricultores piden a Trump que se reabra el enclave de forma indefinida.

Tal y como reza la publicación, la mayoría de fertilizantes se fabrican con gas natural, y por ello, casi un tercio del abono mundial se envía a través del Estrecho de Ormuz, y muchos otros países que producen su propio fertilizante, como Egipto y Tailandia, a menudo lo hacen utilizando gas natural de Oriente Medio.

Deepika Thapliyal, especialista en fertilizantes, asegura en conversación con The New York Times, que el grado de desesperación es enorme. El cierre del Estrecho está teniendo repercusiones "a nivel global", atacando a agricultores en países de todo el globo como Estados Unidos y Brasil. "Es inevitable que los precios de los alimentos suban", lamenta.

"Las peores disrupciones de los últimos 80 años"

Por su parte, Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la OMC, confirmó durante una conferencia en Camerun que el conflicto había "desestabilizado el comercio de energía, fertilizantes y alimentos" en un momento en que los gobiernos "ya luchan con tensiones geopolíticas y comerciales, así como con presiones climáticas". "No es ningún secreto que el sistema comercial mundial está experimentando las peores disrupciones de los últimos 80 años", agregó.

El diario estadounidense apunta a que el efecto de la guerra sobre el fertilizante podría ser "el mayor alcance económico" por el "efecto en cadena" sobre el suministro global de los alimentos. "Muchos agricultores estadounidenses, que ya habían visto reducidos sus márgenes por choques arancelarios y escasez de mano de obra, han comprado fertilizante para la temporada, pero los que no lo han hecho pueden verse afectados por precios más altos".

Hasta ahora, y según el medio de comunicación, los países que más han notado esta falta de suministros son India y Tailandia que han sufrido restrasos en los envios y medicamentos, así como de semiconductores y baterías.

Europa también era vulnerable, y en Estados Unidos, tal y como se mencionó anteriormente, donde los agricultores están entrando en la temporada de siembra de primavera, las interrupciones también están haciendo subir los precios. El precio de la urea subió un 50% en las primeras semanas del conflicto y el precio del amoníaco subió un 20% . Ambos son fertilizantes comunes.