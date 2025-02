El cliente da a la camarera su tarjeta de visita, no propina: "Te daré un consejo mejor que dinero"

Iñaki Berasaluce/Europa Press via Getty Images

Aunque el titular puede dejar ver que se trata de un caso algo turbio, en realidad se trata de una anécdota contada por una joven en las redes sociales. Una chica que trabajaba como camarera en un restaurante en Italia contó este suceso porque la dejó perpleja.

Un cliente, al observarla mientras desempeñaba su empleo pensó de ella que seguro que esa chica tan joven y ya trabajando carecía de educación. Así que, llegado el final de la comida, la camarera se acercó a la mesa para cobrar la cuenta, como había hecho cientos de veces durante su trabajo. Sin embargo, el cliente parece haber imaginado toda una vida detrás de los ojos de la muchacha que simplemente le pidió el pago debido, y decidió hacer algo al respecto: "No te daré propina", dijo, "te daré algunos consejos de vida. Aquí está mi tarjeta de visita: vuelve a estudiar", afirmó.

Seguramente confundida ante tal afirmación, la camarera intentó negarse, le agradeció el gesto pero asegurándole, al mismo tiempo, que no necesitaba estudiar. Pero tal negativa no sentó nada bien al cliente, que replicó: “No hay necesidad de ponerse a la defensiva, son las dos de la tarde, así que sé que no estás en clase”.

Tratando de mantener la paciencia, la camarera le explicó: “Por supuesto, no estoy estudiando porque estoy en el trabajo, tenemos horarios de clases, pero de todos modos eso no es asunto tuyo. En cualquier caso, ya hemos terminado esta conversación, así que gracias por su tarjeta de visita. Por favor, avíseme si necesita un catering para un evento en el futuro para que pueda discutirlo con los gerentes. Mientras tanto, que pase un buen día."

Pero, el cliente no se rindió. Y no tuvo más remedio la chica se ve en la obligación de explicarle que ella ya tiene un título y que actualmente está realizando un curso de especialización, pero que trabaja en el restaurante precisamente para poder pagar sus estudios. Y, en ese momento, se alejó de la mesa.

Ante esta anéctoda contada por la chica en las redes sociales, muchos usuarios le mandaron el mensaje al cliente de que realmente no es posible pagar el alquiler con un "consejo de vida" y uno de ellos añadió: "Yo también le daré un consejo de vida: si no puedes permitirte una propina en un restaurante, tal vez deberías evitar comer fuera".