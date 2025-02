Este hostelero aclara la agresión que se vivió en su restaurante con un cliente: toman esta consecuencia

El dueño del restaurante Rincón Asturiano de Madrid ha salido a aclarar lo que ha pasado después de que una camarera suya denunciara el comportamiento que había sufrido por parte de un cliente con copas de más.

"Los clientes no siempre tienen la razón. Ha venido un señor borracho y no tenemos que pagar los camareros que una persona esté bebiendo y lo pague con nosotros, que ese señor me ponga la mano a un palmo de la cara y me esté diciendo gilipolleces. No tenemos que aguantarlo", afirmó.

Tras este vídeo, ha sido su jefe el que ha decidido publicar otro para dar por zanjado el tema: "Nosotros no somos sirvientes, ni somos criados ni somos chachas. Estamos agradecidos de atenderles, servirles y estar con ustedes, pero no somos sus sirvientes y aquí no se va a permitir bajo ningún concepto situaciones como las de ayer".

"Este señor, que protagonizó este caso tan esporádico, se salvó de que no estuviera yo porque estaba reunido y cuando me enteré ya se había ido", ha afirmado el hostelero.

"Muchas veces vienen las familias, grupos y te dicen yo quiero pagar esto o lo otro. Si eso hubiera sucedido no hubiera pasado nada, pero este señor llevaba una hora bebiendo en la barra y es conocido puntualmente porque es una persona bastante desagradable y llegó a un punto de agresividad", ha descrito, asegurando que no hace falta que se lo trasmitan porque lo ha podido ver por las cámaras.

"Si eso hubiera sido en la tesitura de estar con un hombre no hubiera llegado a la situación que hizo con Elisa de amenaza verbal y gestual. Conmigo no hubiera llegado", ha sentenciado.

Además, ha terminado explicando la decisión que han tomado: "Tenemos un derecho de admisión y ese señor no va a entrar en nuestro restaurante porque el show que montó con el restaurante llenó es inadmisible, el cliente tiene que estar cómodo en casa".