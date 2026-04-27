Alejandro Sanz se pronuncia sobre los sonados rumores que le han relacionado con Shakira: "Ella tenía su novio"

Desde que en 2005 Shakira y Alejandro Sanz lanzasen juntos La Tortura, ese reguetón que sirvió como primer sencillo del disco Fijación Oral Vol. 1 y con un videoclip icónico que mostraba a la colombiana embadurnada en pintura negra bailando y con una especial complicidad el español, los rumores de un vínculo especial entre ambos han sido prácticamente continuos.

Ahora Sanz se ha pronunciado sobre estos rumores que llevan más de dos décadas acompañándoles en su entrevista con Jordi Évole en Lo de Évole (laSexta). "Tendríais que haber estado juntos... Os miráis y yo os he visto tocando...", le empezó diciendo el presentador a lo que Sanz le respondió cortante: "Para nada".

Ante su negativa, Évole volvió a insistir en si habría feeling. "Bueno, feeling no digo yo que no hubiera, pero ella tenía su novio. Era Antonio de la Rúa. Que era amigo también, ¿sabes?", explicó Sanz, quien detalló que él también tenía pareja por aquel entonces.

"Qué va no sé, o sea, ella tenía eso, yo también tenía pareja", dijo ante la insistencia del periodista. "Entonces... Y ahora te digo una cosa, casi lo agradezco porque la amistad que tenemos es una de las cosas más bonitas", declaró entonces sobre el vínculo entre ambos y dejó claro que no había ya tensión sexual ninguna entre ambos artistas.

"Por supuesto que no la hay. Nosotros siempre estamos con las bromas y todo esto. Esto sería incesto, no sé cuánto. Pero agradezco mucho que no pasara por eso, porque realmente tengo una amistad con ella que no me gustaría perderla por nada", enfatizó el artista de temas como Y si fuera ella.

El delirio colectivo de los fans con su relación

A pesar de que hace 21 años desde que se publicó La Tortura, hace justo un año, en mayo de 2025, la cantante volvió a subirse al escenario con Sanz en el primer concierto de Las mujeres no lloran World Tour para cantarla, algo que no sucedía desde hace dos décadas desatando de nuevo todo tipo de comentarios entre sus fans sobre la relación entre ambos.

Tampoco pasó desapercibido el comentario que le hizo la propia Shakira a Alejandro Sanz en su documental Cuando nadie me ve al conocer a su expareja Candela Márquez.

En una determinada escena del documental, Shakira aparece en un avión privado en el que se encontraban ya Alejandro Sanz junto a Márquez. Tras saludarles con un "mucho gusto" a la exnovia del cantante, Shakira le suelta a su compañero y amigo: "Me dicen mis hijos que '¡es igual a ti la novia de Alejandro!". Un momento que, a pesar de parecer incómodo, generó la risa de los asistentes y se incluyó dentro del documental del artista.