El alegato en defensa del poeta Miguel Hernández dirigido directamente a PP y Vox: "Ya lo matasteis una vez, no lo vais a matar una segunda"

El poeta Miguel Hernández, perseguido por su compromiso con la II República, murió en prisión en marzo de 1942, a los 31 años, en el Reformatorio de Adultos de Alicante. Su muerte fue consecuencia de una tuberculosis mal tratada, que se agravó por las condiciones carcelarias.

Nacido en la localidad alicantina de Orihuela, la memoria de Miguel Hernández es honrada en actividades como La Senda del Poeta, un recorrido organizado por el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ), en el que a lo largo de tres días y 68 kilómetros, se recorren los lugares más importantes de su vida y obra.

La edición de este año se inauguró con polémica, pues la Generalitat Valenciana, gobernada por PP y Vox, ha suprimido la financiación para este evento en recuerdo de Miguel Hernández. Motivo que provocó la indignación de sus organizadores.

El presidente la plataforma "Tu pueblo y el mío", Lucas López Moreno, que ha organizado esta edición junto a la Fundación Cultural Miguel Hernández, dijo durante el arranque que desde el IVAJ y el Ayuntamiento oriolano ha habido un "boicot en toda regla" para acabar con la Senda.

"Miguel Hernández está vivo"

Al hilo de esto, Lucas López afirmó que "la Senda está viva, y Miguel Hernández también", dirigiéndose directamente a los responsables del Ayuntamiento de Orihuela presentes en el acto.

"Podéis hacer todo eso, pero no podéis matar a Miguel. Ya lo matasteis una vez, no lo vais a matar una segunda", recalcó el presidente de la plataforma 'Tu pueblo y el mío', que fue vitoreado por el público.

Sus palabras iban dirigidas a los que quieren revivir a "ese Miguel decorativo, neutro, desactivado, sin conflicto, sin República ni memoria, pero que no existe". Cabe destacar que PP y Vox, que gobiernan en coalición en Orihuela, fue el único Ayuntamiento que secundó apoyó anular los juicios y condenas franquistas contra el poeta.