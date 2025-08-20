El ejército francés se adentra a 2.567 metros de profundidad y se topa con un descubrimiento sin precedentes que desafía los límites arqueológicos

El fondo del mar iluminado gracias a los rayos del sol, en una imagen de archivo.

Un descubrimiento sin precedentes. La Marina francesa ha descubierto un buque mercante del siglo XVI en el fondo del Mediterráneo, a 2.567 metros de profundidad. Se trata de un nuevo récord nacional para Francia, puesto que se ha logrado gracias al uso de un dron submarino.

Según publica el medio canadiense Evidence Network, este descubrimiento arqueológico es el segundo naufragio más profundo de la historia. De hecho, lo que más destacan son las condiciones extremas del lugar, donde las temperaturas rondan el punto de congelación y las violentas corrientes oceánicas están "prácticamente ausentes".

De acuerdo a la información difundida, el buque encontrado, de 30 metros de eslora, quedo congelado en el tiempo, y gracias a esto, su estado de conservación es excelente. De este modo, la ausencia de organismos marinos destructivos y "la corrosión mínima" han mantenido la estructura del barco "notablemente bien" y no han comprometido su valor arqueológico.

El equipo de expertos ha encontrado casi 200 jarras de cerámica decoradas y artefactos que reflejan la sensibilidad espiritual y artística del Renacimiento. Además, más allá de estos elementos decorativos, el buque transportaba materiales importantes de metal, "esenciales para la fabricación de herramientas, armas, implementos agrícolas y materiales de construcción".

Tal y como reza el digital, el descubrimiento ha sido resultado de la colaboración entre el Departamento de Investigación Arqueológica Submarina y la Marina francesa. Además, la operación incluyó robótica de vanguardia y pinzas de precisión para extraer los artefactos y garantizar una perturbación mínima. Asimismo, la documentación completa incluye registros fotográficos detallados y modelos digitales tridimensionales que respaldarán décadas de investigación futura.

Aunque el hallazgo constituye un récord para la Marina francesa, en la cúspide se coloca el USS Samuel B. Roberts, descubierto a 6.895 metros en el Mar de Filipinas. Este destructor estadounidense, hundido durante la Batalla del Golfo de Leyte de 1944 fue localizado en junio de 2022.