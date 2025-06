El ejército se sumerge a 2.567 metros de profundidad y topa con un hallazgo que marcará la historia de la arqueología

La Armada francesa celebra un descubrimiento arqueológico frente a las costas de Saint-Tropez. Se trata de un pecio mercante del siglo XVI en un "notable estado de conservación". Pero lo realmente destacable del descubrimiento es la profundidad en la que se encontraba: 2.567 metros.

Según publica el medio francés Média 24, este "tesoro renacentista" fue encontrado por un dron del ejército francés. El vehículo no tripulado descubrió el buque, con 30 metros de eslora, que "parece haberse dormido en el fondo del Mediterráneo".

De acuerdo a la información difundida, en la bodega del carguero se encontraron cerca de 200 jarras de cerámica, "bellamente decoradas con flores y cruces". Pero también, "barras de hierro, vajilla, un cañón e incluso un ancla entera". Concretamente, las barras, un material esencial en la economía de la época, "estaban cuidadosamente protegidas en fibras vegetales para soportar la humedad". Esto confirma que el pecio transportaba bienes valiosos como materias primas.

A pesar de que los arqueólogos encontraron residuos plásticos, el estado de conservación del buque no se ha visto comprometido. "No hay gusanos marinos destructivos, no hay corrosión excesiva y los objetos están casi intactos", confirma el medio.

Según lo publicado, los objetos se recuperarán utilizando pinzas robóticas y luego se tratarán en un laboratorio para su conservación. "En cuanto a las imágenes y los datos recopilados, alimentarían durante meses la investigación sobre el comercio mediterráneo durante el Renacimiento", reza la publicación.

Esta hazaña ha sido fruto de una alianza entre el DRASSM (Departamento de Investigación Subacuática y Arqueológica Subacuática) y la Marina francesa. Sin embargo, no se ha llevado el premio al récord mundial en profundidad. Fue el descubrimiento de un buque en Filipinas en 2022, a 6.895 metros de profundidad.