El exclusivo vuelo, más caro que un coche, en el que viajó un hombre, con caviar y ducha incluida: "16 horas viviendo como un millonario"
"Caviar, champagne ilimitado, chef privado y ducha caliente en pleno vuelo."
Una usuaria en 'X' (antes conocido como Twitter) ha compartido en la red social el video de un hombre que pudo disfrutar de un exclusivo vuelo de Dubái a San Francisco en primera clase, gracias a un cambio de categoría gratuita.
"Caviar, champagne ilimitado, chef privado y ducha caliente en pleno vuelo. 16 horas viviendo como millonario. ¿Tú lo harías, aunque fuera solo una vez?", escribe la usuaria en la publicación, donde comparte el video.
"Este era mi asiento de primera clase de $25,000 en Emirates, 16 horas de Dubái a San Francisco. De hecho, me cambiaron a una categoría superior gratis y fue mi primera vez volando en primera clase", afirma el hombre en el video, mientras muestra algunas de las ventajas a las que ha podido tener acceso.
"Tienes una cabina completa con puertas que se cierran, caviar ilimitado (que, por cierto, cada uno puede costar $250), una ducha con 5 minutos de agua caliente que puedes pausar y aprovechar al máximo, un baño enorme para prepararte al aterrizar, una cesta de refrigerios y una bolsa de Bulgaria. El perfume huele de maravilla, por cierto", dice con una sonrisa.
"También tienes un colchón con espuma viscoelástica, un edredón y almohadas increíblemente cómodas. Lo cual refresca y te permite pedir comida cuando quieras y en la cantidad que quieras", agrega el mismo, mientras enseña a cámara algunos de los lujos que ha podido disfrutar.
Otra de las cuestiones que ha resaltado ha sido la comida. "Pedí langosta tandoori, huevos benedict, sashimi de salmón y mucho caviar, que, por cierto, viene con un set completo de degustación de caviar. También pedí edamame y palomitas para ver una película y me fui a dormir", explica, antes de señalar que "esta fue la mejor experiencia de vuelo que he tenido".