El exitoso conseguidor de naranjas internacional cambia España por Sudáfrica

Se llama Jaap van Dijk y se le conoce por ser una suerte de 'conseguidor' de naranjas, un negocio que mueve miles de millones en buena parte del mundo.

Este empresario, de la holandesa Más Frutas, asegura que se dedica "a lidiar con la escasez. Si un cliente no encuentra determinados productos, me llama", como reconoce en una entrevista con Fresh Plaza. Y no le va mal, prosigue, "suministrando aquello que resulta difícil de encontrar".

"La pregunta que siempre me hago es: ¿Cuál es la situación del mercado y de qué hay necesidad? En caso de problemas, acuden a mí, y yo entonces acudo a 10 empresas para encontrar el producto. Al final, ese servicio es lo que hace que la gente siga acudiendo a ti".

Y en esa tarea está muy metido en el mercado español, aunque últimamente haya optado por cambiar. Especialmente, en el mercado de naranjas y mandarinas.

"Durante los últimos meses hemos tenido la temporada de Sudáfrica y ahora está empezando España. Durante la temporada española, compites codo a codo con los grandes y mis clientes pueden pedir un palé directamente a España y recibirlo en la puerta pasado mañana.

Sin embargo, adelanta cambios. "Como bien sabemos, está habiendo problemas con la calidad en España y, además, las primeras mandarinas son siempre un poco más verdes, y no todo el mundo quiere eso. Así pues, acuden a mí para poder obtener los últimos lotes de cítricos de Sudáfrica".

"Además, esos volúmenes ya se están agotando, por lo que puedo adquirirlos en condiciones muy favorables. Hace poco, el precio de las mandarinas sudafricanas volvió a subir 2 euros porque la gente seguía queriendo esos últimos lotes hasta que llegaran mejores productos de España. Lo mismo ocurre con las naranjas para zumo, que la gente quiere durante todo el año", explica el empresario holandés.

Por ello, prosigue, "cuando los grandes países de origen desaparecen del mercado y se pasa a, por ejemplo, Marruecos, Turquía o Grecia, es mi momento de encontrar lo más destacable entre las cargas de este tipo de países para mis clientes", remata.