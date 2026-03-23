El 'Financial Times' se fija en un rincón de Teruel que se ha convertido en refugio de los grandes aviones de Qatar Airways por el conflicto de Irán

La imagen es poco habitual: algunos de los aviones más grandes y modernos de Qatar Airways permanecen estacionados en el aeropuerto de Teruel, lejos de sus rutas habituales. En total, la aerolínea ha trasladado una veintena de aeronaves a esta instalación aragonesa especializada en mantenimiento y almacenamiento de larga duración, una decisión que apunta a que la crisis aérea en el Golfo no será pasajera.

En los últimos días, el ritmo de envíos ha aumentado. Solo en una jornada reciente llegaron cinco nuevos aparatos, que se suman a otros quince ya desplazados previamente. Entre ellos se encuentran modelos de gran capacidad como los Airbus A380, A350 y Boeing 787, pilares de la operativa de largo radio de la compañía y clave en su modelo de negocio basado en conexiones a través de Doha.

Una operativa bajo mínimos

El traslado de estos aviones no es casual. Desde que comenzó el conflicto en la región —que ya se prolonga durante varias semanas— gran parte del espacio aéreo cercano a Qatar se ha visto afectado. Esto ha obligado a la aerolínea a reducir drásticamente su actividad, operando actualmente menos de una cuarta parte de sus vuelos habituales.

Mientras otras compañías de la zona han conseguido reactivar parcialmente sus rutas, la situación de Qatar Airways sigue siendo más complicada. El cierre de su espacio aéreo ha frenado cualquier intento de volver a la normalidad, dejando a la compañía en una posición especialmente vulnerable dentro del sector.

Desde la propia aerolínea insisten en que se trata de una medida temporal. El traslado de aeronaves a Europa responde, según explican, a la necesidad de gestionar una flota sobredimensionada para la actividad actual y de proteger los aviones mientras dure la crisis. La previsión es que vuelvan a incorporarse progresivamente al servicio cuando las condiciones permitan reanudar las operaciones con seguridad.

Sin embargo, el volumen de aviones desplazados y el tipo de modelos elegidos sugieren que el parón podría prolongarse más de lo inicialmente previsto.

Teruel, refugio estratégico

El aeropuerto de Teruel se ha convertido en uno de los principales destinos para estas aeronaves. No es la primera vez que ocurre: esta infraestructura lleva años posicionándose como un punto clave para el almacenamiento de aviones en momentos de crisis, como ya sucedió durante la pandemia.

Su ubicación y condiciones climáticas lo hacen especialmente adecuado para este tipo de operaciones. El ambiente seco reduce el riesgo de corrosión, lo que permite mantener las aeronaves en buen estado durante largos periodos sin necesidad de un mantenimiento intensivo.

Según expertos del sector, existen distintos niveles de almacenamiento. En los casos más breves, se protegen elementos clave como los motores. Pero cuando la estancia se alarga, se aplican medidas adicionales, como el sellado de ventanas y sistemas para evitar daños por exposición prolongada.

El incremento reciente de actividad en Teruel no se limita a Qatar Airways. Otras aerolíneas también están recurriendo a este tipo de instalaciones ante la incertidumbre geopolítica. El objetivo es doble: reducir costes operativos en un momento de baja demanda y, al mismo tiempo, alejar sus aviones de posibles zonas de riesgo.

Prepararse para un escenario prolongado

El hecho de que Qatar Airways haya optado por enviar aviones de gran tamaño —y relativamente nuevos— refuerza la idea de que la compañía se está preparando para un escenario de interrupciones prolongadas. No se trata simplemente de ajustes puntuales, sino de una reorganización más profunda de su operativa.

Además de reducir vuelos, muchas aerolíneas están revisando rutas, cancelando conexiones y adaptando sus estrategias a un entorno mucho más incierto. En este contexto, mantener parte de la flota en tierra puede ser una forma de ganar flexibilidad y evitar costes innecesarios.

Otro factor clave es la seguridad. Alejar los aviones del Golfo no solo responde a razones operativas, sino también a la necesidad de proteger activos de alto valor ante un conflicto que sigue evolucionando.

A la espera de que las autoridades reabran completamente el espacio aéreo de Qatar, la compañía se mueve entre la prudencia y la anticipación. El traslado masivo de aviones a Teruel es, en el fondo, una señal clara: el sector aéreo en la región se prepara para una crisis que podría alargarse más de lo deseado.