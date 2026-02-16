El 'Gordo' de las oposiciones europeas: Bruselas busca a 1.490 funcionarios con sueldos de 5.500 euros al mes

La oferta de trabajo es tentadero, cuanto menos. La Unión Europea busca 1.490 funcionarios a razón de unos 5.500 euros al mes. El objetivo, incorporar nuevo personal a las principales instituciones, agencias y organismos comunitarios.

La Oficina Europea de Selección de Personal (conocida como EPSO por sus siglas en inglés) ha hecho oficial la convocatoria de la oposición EPSO 2026 para futuros funcionarios que sean administradores de grado AD5.

La convocatoria no implica incorporación inmediata al puesto seleccionado, sino que los 1.490 elegidos se incluirán en una lista de reserva. Entre los que pasen el corte tendrán que afrontar labores de análisis, redacción de documentos oficiales y gestión de políticas europeas, entre otras cuestiones.

Evidentemente, un 'caramelito' laboral así exige una serie de requisitos de acceso. Aunque la convocatoria está abierta a los ciudadanos comunitarios que gocen de todos sus derechos civiles y hayan cumplido el servicio militar si es obligatorio en su país, se exige una titulación universitaria de al menos tres años, así como un nivel C1 de una lengua oficial de la UE y un nivel B2 de una segunda lengua oficial.

Pruebas a superar

La oposición se realizará con una serie de pruebas en línea, para evitar a todos los postulantes al cargo tener que desplazarse hasta una ubicación europea concreta. La primera parte consta de pruebas de opción múltiple sobre razonamiento verbal, numérico y abstracto.

En esta fase los candidatos deberán superar también una prueba de conocimientos sobre las instituciones y políticas de la Unión Europea, así como una prueba de habilidades digitales.

Posteriormente, habrán de afrontar y superar la prueba escrita EUFTE, que requiere la redacción de un texto sobre cuestiones europeas basado en la documentación proporcionada durante el examen. A diferencia de otras partes del examen, este apartado no busca tanto evaluar el conocimiento de la materia 'europea', sino la expresión escrita y la capacidad de analizar, sintetizar y exponer de forma correcta.

Los interesados tienen aún tiempo para presentar su candidatura, pero no demasiado. El plazo límite marcado por la UE es el 10 de marzo de 2026 a las 12:00, horario de Bruselas (el de la España peninsular).

Para completar el proceso, quien esté interesado debe inscribirse a través del portal EPSO, creando una cuenta de acceso, completando el currículum vitae y adjuntando la documentación requerida.