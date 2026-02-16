Multado con 23.000 euros tras recibir 138 sanciones de tráfico el mismo día: "Vivo angustiado cada vez que llaman a la puerta"

Un hombre de la localidad inglesa Runcorn llamado Craig Pedder no olvidará en su vida el 26 de enero de 2026. El individuo recibió ese día en su casa nada más y nada menos que 138 sanciones de tráfico.

La infracción que cometió de forma reiterada fue conducir por el puente de peaje Mersey Gateway sin pagar. Las 138 multas suman un importe total de más de 20.000 libras, es decir, unos 23.000 euros al cambio actual.

En declaraciones al medio de comunicación local Runcorn and Widnes World, Pedder ha contado que "mi hija de cuatro años se divirtió mucho con la cantidad de cartas que había en el suelo cuando llegamos a casa". Sin embargo, para él la experiencia no fue nada positiva.

El afectado ha asegurado que ha sido multado "a pesar de tener un pase de residente válido para mi vehículo". "Estas cartas exigen pagos, y cada notificación reclama un saldo de 147 libras, lo que suma un total de 20.286 libras", ha detallado.

En ese sentido, desde el citado medio han explicado que los ciudadanos pueden solicitar el Programa de Descuentos para Usuarios Locales (LUDS) que ofrece Merseyflow (el sistema oficial de peaje electrónico y sin barreras utilizado para cruzar el puente Mersey Gateway). En concreto, ese programa permite a los viajeros cruzar el puente de peaje sin coste adicional tras pagar una cuota administrativa anual de 12 libras.

Cambio de vehículo registrado

Craig Pedder se dirigió al centro de atención al público de Merseyflow. Allí, según él, se reveló que el vehículo afectado por esas 138 sanciones por no pagar el peaje ya no era de su propiedad.

Un representante de Merseyflow ha indicado al respecto que "el Sr. Pedder cambió el vehículo registrado en el sistema de Merseyflow en junio de 2024 y añadió su vehículo actual, pero no se proporcionaron los documentos que acreditaban su elegibilidad, por lo que el plan del Programa de descuentos para usuarios locales se desactivó en agosto de 2024 y se informó de nuevo al Sr. Pedder de que tendría que pagar por sus cruces".

Ante esta situación, Pedder ha lamentado que "ahora estoy más que angustiado y constantemente nervioso cada vez que un coche aparca delante de mi casa o llaman a la puerta. He recibido más de 500 mensajes de texto y otras 135 cartas de una agencia de cobro de deudas".