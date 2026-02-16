Obama lo dice alto y claro: los aliens "existen", pero no están donde todos creemos

Fue, lo dice él, la primera cuestión que quiso conocer al llegar a la Casa Blanca. Pero ahora, Barack Obama ha dado respuesta a uno de los grandes misterios de la humanidad, muchos años después de dejar la presidencia de EEUU.

El que fuera presidente entre 2009 y 2017 ha confesado que los aliens "existen", pero advirtiendo que no son ni lo que tradicionalmente pensamos... ni están escondidos en el 'Área 51', la mítica instalación militar que supuestamente sirve de tapadera de los alienígenas descubiertos en nuestro planeta

En un tono informal, pero contándolo con sinceridad, el expresidente de EEUU ha admitido que "son reales", solo que "no los he visto". Así lo ha querido explicar Barack Obama en una entrevista en el canal de YouTube de Brian Tyler Cohen, conocido influencer liberal de EEUU.

Eso sí, ya dejó claro que esos alienígenas "no están en el Área 51". "No existe ninguna instalación subterránea a menos que exista una conspiración enorme, y se la ocultaron al presidente de EEUU", bromeaba Obama acto seguido.

Ante el revuelo causado por sus palabras, un tanto enigmáticas, el propio Barack Obama ha tenido que matizarse a través de sus redes. En Instagram añadía que sólo trataba de responder al estilo de la entrevista, pero que ante lo generado tocaba aclarar.

"Estadísticamente, el universo es tan vasto que hay muchas probabilidades de que haya vida ahí afuera". "Pero las distancias entre los sistemas solares son tan grandes que la probabilidad de que hayamos sido visitados por extraterrestres es baja, y durante mi presidencia no vi ninguna evidencia de que hayan contactado con nosotros. De verdad", ratificaba en una respuesta que sigue sin dejar satisfecha a la legión de conspiranoicos de la cuestión alienígena y que seguirá mirando al misterioso Área 51, perteneciente a la Fuerza Aérea de EEUU y ubicada en el estado de Nevada