El increíble motivo por el que un juez logró dimitir tras varios intentos: "Todos son culpables"

Un juez de Estados Unidos, concretamente del norte de Nueva York, decidió anunciar su renuncia después de ser llamado para formar parte del jurado de un juicio en el que consideraba que no podía ser imparcial, ya que para él todos los acusados eran culpables.

Ocurrió en 2023, cuando el juez de la Corte de la Ciudad de Petersburgh, Richard T. Snyder, quien ejerció sus funciones durante cerca de una década, abandonó su cargo tras ser acusado de una mala conducta por una comisión judicial estatal, según revelaron funcionarios citados por la agencia AP este martes.

Las transcripciones de la corte registraron que Snyder trató de esquivar formar parte del jurado argumentando que no podía ser imparcial en el juicio. "No. No sería justo", defendió en aquel momento, tal y como recogen las trascripciones judiciales de aquel día. De este modo, el juez que llevaba el caso decidió reportar la situación a las autoridades estatales.

Un año después, Snyder fue llamado a la comisión judicial, donde tuvo que explicar las razones que le motivaron a abandonar el cargo que se le había asignado. "Quise decir que eran culpables porque hicieron algo mal. Pero no son culpables hasta que llegan a los tribunales. Son inocentes hasta que se demuestre lo contrario", apuntó Snyder. "Hicieron algo mal. Es por eso que consiguieron un boleto. Pero no son culpables", añadió.

Por su parte, el administrador de la Comisión de Conducta Judicial del Estado de Nueva York, Robert H. Tembeckjian, criticó la conducta de Snyder, pues según él, "no hay lugar en el tribunal para alguien que malinterpreta tan profundamente el papel de un juez y la administración de justicia".

"Ya es bastante malo que un juez trate de evitar una responsabilidad cívica tan fundamental como el servicio de jurado. Es asombroso que el juez alegue una incapacidad para ser imparcial y declarar bajo juramento que el acusado debe ser culpable o no estaría en la corte", añadió finalmente. Cabe destacar que los tribunales de esta ciudad no ofrecen exenciones automáticas del servicio de jurado a nadie, ni a los jueces.