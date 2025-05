El mayor tesoro de la humanidad puede estar bajo las aguas de España: al alcance 1.000 millones de euros

España podría hacerse de oro, y nunca mejor dicho. Nuestro país se encuentra bañado de mar y océano por casi todas sus fronteras, y el mero hecho de tener tal cantidad de agua rodeando nuestro territorio es en sí mismo un enorme tesoro. Pero no nos referimos a eso.

Hace un tiempo la NASA estimó que en el fondo marino podría haber unos 20 millones de toneladas de oro. Una cifra mareante y astronómica. Pero realmente, a día de hoy, tiene poco valor, ya que las capacidades y herramientas con las que cuenta el ser humano son incompatibles con extraer esa cantidad -ni lejana- del fondo marino, por varios motivos.

Y es que, aunque los océanos cuentan con las mayores reservas de oro del mundo, actualmente no es posible ya que no contamos con los recursos para ello, además de que la inversión que habría que realizar no haría rentable dicha extracción.

Pero hay más inconvenientes. Y es que, llevar a cabo una labor de minería tan compleja y agresiva bajo el mar podría afectar de forma irreversible el fondo marino, sus ecosistemas y las especies que habitan en él, además de que otro hándicap se centra en que la cantidad de minerales que contiene el agua de mares y océanos no permite separar el oro del resto de una forma fácil y viable.

Pero realmente, el oro no es el único mineral preciado que se halla en el fondo marino, ya que hay infinidad de estos, aunque especialmente destacan los enormes depósitos de sulfuros hidrotermales, considerados más accesibles que el oro disuelto y que podrían conseguirse a través de minería submarina.

Pero y ¿qué tiene que ver esto con España? Pues realmente, mucho, ya que como todos saben y como hemos mencionado anteriormente, se trata de un territorio rodeado de agua, por lo que las potenciales reservas de oro podrían ser incalculables a día de hoy. Pero como decimos, se trata de una práctica tan riesgosa como inviable, por lo que de momento, habría que aplicar el 'se mira pero no se toca'.

Sin embargo, hay otros países que ya han iniciado estos procesos, como el caso de Papúa Nueva Guinea, que ya ha iniciado estas prácticas, aunque de fondo, continúa existiendo el debate de lo que es más beneficioso o menos perjudicial para el hábitat marino, más allá de los grandes rendimientos económicos que se pueden extraer de él.

Con todo, sigue habiendo numerosos científicos que mantienen la esperanza de que en algún momento podamos contar con la tecnología necesaria para llevar a cabo estas prácticas de una manera menos violenta y dañina para le medio ambiente, aunque esa idea aún parece muy lejana.

