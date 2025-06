El multimillonario en la sombra con 1.400 millones de euros deshereda a sus cinco hijos: "No arruinaré sus vidas"

El fundador de SmartBox, una de las principales tiendas europeas de experiencias de viaje, ha sorprendido a la comunidad después de afirmar que no tiene intención de dejar sus bienes a ninguno de sus cinco hijos.

"No quiero arruinar la vida de mis hijos, no quiero darles ni un céntimo. Es una verdad libertad empezar la vida sin nada (...) Sin embargo, empezarán con lo más importante: la educación. De lo más se las arreglarán ellos mismos. No heredarán nada", señaló en unas declaraciones.

Según defendió Pierre-Édouard Stérin, el objetivo de esta decisión es que sus hijos no se conviertan en "pequeños burgueses socios", tal y como recogió la revista Fígaro. A pesar de ello, subrayó que en caso de que alguno de ellos se encontrase en una mala situación financiera, les ayudaría.

No es la única cuestión por la que se conoce al empresario, pues según relató, para escoger a su mujer primero puso algunas condiciones, como la "religión apariencia, extroversión, el deseo a tener una familia numerosa y el compromiso de no trabajar".