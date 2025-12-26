Multa de hasta 288.000 euros a un agricultor por plantar nectarinas sin pagar el canon correspondiente

La nectarina es una de las frutas favoritas de muchos españoles. Nuestro país, además, es un gran productor de esta fruta, con Cataluña, Aragón, Murcia y Extremadura a la cabeza. Es dulce y perfecta para tomar como postre y en ensaladas, y con ella también se puede hacer mermelada, zumos o batidos.

Por su aspecto, muchos confuden la nectarina con el melocotón. Pero ojo, ésta se diferencian por su piel lisa y por tener un color más intenso que el melocotón. Mientras, en España hay diferentes variedades de nectalina y todas ellas tienen un valor propio.

Conseguir una nueva variedad no resulta sencillo ni barato. Tal como señala el diario segre.com,"son el resultado de complejos procesos de investigación y desarrollo que pueden extenderse durante años y suponer inversiones que superan los dos millones de euros".

Además, la protección de estas variedades funciona de manera similar a las patentes industriales: los obtentores pueden registrar sus creaciones y obtener derechos exclusivos durante un período determinado, generalmente entre 25 y 30 años.

¿Y qué pasa si tú produces una variedad 'patentada'? Pues es que estás cometiendo un delito. Es el caso de un hombre en Lleida que fue detenido en julio por presuntamente comercializar, veder, poseer, reproducir y multiplicar una variedad vegetal protegida de nectarina.

La investigación empezó en febrero y condujo a una plantación de una empresa agrícola de la comarca del Segri, donde tomaron muestras que revelaron coincidencias con las variedades protegidas con idéntico perfil de ADN de nectarina 'nectadiva', propiedad de la empresa francesa Agreo Selections Fruit.

Esta 'copia' se llevó a cao en tres parcelas con un total de unos 5.000 árboles, tratados sin haber pagado a los titulares el canon correspondiente. "El proceso consistía en reproducir y acondicionar, a través de injertos o inoculaciones, variedades vegetales protegidas sin el consentimiento de los propietarios de esos títulos de protección. El detenido quedó en libertad tras prestar declaración en dependencias policiales", añadió la Guardia Civil.

En el caso de la nectadiva, según Segre.com, se trata de una variedad con características específicas en cuanto a sabor, textura, resistencia a enfermedades y capacidad de conservación, que la hacen especialmente valorada en el mercado europeo de fruta de hueso. "Su pulpa jugosa y su excelente balance entre acidez y dulzor la posicionan como una de las variedades premium en el sector", indica.

El Código Penal español castiga con penas de hasta cuatro años de cárcel y con multas de hasta 280.000 euros el uso de “un signo distintivo idéntico o confundible” de un artículo patentado.