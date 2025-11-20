El nacimiento de unos quintillizos causa revolución entre el equipo de sanitarios de un hospital: "Ocurre en un embarazo de cada 50 millones"

El Hospital Universitario Charité de Berlín vivió a finales de septiembre un episodio tan infrecuente como exigente: el nacimiento de quintillizos. La llegada de los cinco bebés activó un despliegue médico poco habitual, con un equipo de 25 profesionales preparados para atender un parto de alto riesgo. La noticia se conoció semanas después, cuando la agencia alemana DPA difundió el caso.

La gestación había sido vigilada estrechamente desde el inicio debido a su complejidad. El propio hospital recordó en un comunicado que los partos de quintillizos son extremadamente raros, hasta el punto de que solo se registran en aproximadamente uno de cada 50 millones de embarazos. La Charité no aclaró si el embarazo se produjo de manera natural o mediante técnicas de reproducción asistida.

Desde la dirección de la clínica, recalcan que coordinar un parto múltiple de este calibre supone un desafío logístico: obstetras, anestesistas, neonatólogos, matronas y enfermeras trabajaron de forma sincronizada para garantizar que todo saliera bien. Según Wolfgang Henrich, responsable del área obstétrica, la intervención se desarrolló sin complicaciones y tanto la madre como los bebés evolucionaron favorablemente tras la cesárea.

Las dos niñas y los tres niños nacieron muy prematuros, con apenas 28 semanas de gestación, por lo que fueron trasladados de inmediato a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Allí permanecen todavía, en un entorno donde cada avance es crucial. Christoph Bührer, jefe del servicio, explicó que los partos múltiples prematuros requieren especial atención en sus primeras horas debido a la fragilidad de los recién nacidos.

Pese a ese contexto tan delicado, la evolución de los pequeños ha sido positiva y ya han conseguido duplicar su peso desde su llegada al mundo. Los padres, que han permanecido acompañándolos en el hospital, aseguraron sentirse bien atendidos y confesaron su deseo de poder reunir a toda la familia en casa lo antes posible.

Sin embargo, aún deberán esperar. Los bebés nacidos en torno a la semana 28 suelen necesitar hospitalización prolongada, generalmente hasta alcanzar la fecha aproximada en la que debían haber nacido, lo que se traduce en entre ocho y doce semanas adicionales de cuidados.

Si todo continúa avanzando como hasta ahora, los médicos no descartan que la familia pueda celebrar su primera Navidad completa en casa, un desenlace que parecía impensable el día en que este parto excepcional puso en vilo a todo un hospital.