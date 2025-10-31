El país del esquí de Europa busca trabajadores de toda Europa con urgencia: sueldos de hasta 3.000 euros, alojamiento y comida gratuitos

Austria se prepara para su temporada alta de invierno y lanza una llamada a los trabajadores de toda Europa. Hoteles, bares y restaurantes de las regiones alpinas de Carintia y Estiria buscan reforzar sus plantillas con personal de servicio, camareros y empleados de hostelería, ofreciendo condiciones difíciles de igualar: salarios de hasta 3.000 euros mensuales, además de alojamiento y manutención gratuitos.

Según informa el medio rumano Libertatea, las ofertas se canalizan a través de la red europea de empleo EURES, lo que facilita la contratación de ciudadanos de cualquier país de la Unión Europea. Los puestos están disponibles durante toda la temporada de nieve y no se requiere necesariamente una titulación profesional, aunque sí será necesario registrarse ante las autoridades locales y presentar un seguro médico válido.

Los austriacos no solo ofrecen buenas condiciones económicas, sino también ventajas que hacen la experiencia aún más atractiva: habitaciones individuales con baño privado, conexión wifi, televisión e incluso descuentos en forfaits o acceso a gimnasios y spas de montaña.

El sistema fiscal austriaco, considerado uno de los más transparentes de Europa, aplica un tipo progresivo que varía entre el 0 % y el 55 % según los ingresos, lo que permite que quienes perciban salarios más modestos disfruten de ventajas impositivas.

Mientras tanto, otros rincones de Europa también lanzan iniciativas para combatir la despoblación y atraer nuevos residentes. En Santa Cruz de Moya, un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha con solo 232 habitantes, su alcalde hace un llamamiento a trabajadores de distintos oficios —fontaneros, albañiles o electricistas— para devolver la "vida" al lugar.