El primer país del mundo donde los médicos pueden prescribir su viaje: "El estilo de vida puede beneficiar su salud"

Viajar puede resultar muy beneficioso para nuestra salud mental, ya que estimula la mente y mejora el estado de ánimo. Tan positivo puede ser su impacto en nosotros que Suecia ha propuesto visitar el país como tratamiento médico. "El estilo de vida único de Suecia, basado en el equilibrio y con fácil acceso tanto a la naturaleza como a la cultura, lo convierte en el lugar ideal para relajar la mente y el cuerpo", señalan desde la campaña.

La idea parte de Visit Sweden, la organización de promoción turística nacional, que lanzó el programa 'La Receta Sueca', dirigido a médicos de todo el mundo. Consiste en sugerir actividades típicas de un viaje a Suecia como si fueran parte de un tratamiento.

Entre ellas se incluyen la sauna, los baños fríos; los 'baños de bosque', una práctica de inmersión en entornos naturales; y el fika, el ritual sueco del café de la tarde acompañado de repostería y conversación. Todo ello en un entorno caracterizado por la abundancia de naturaleza, aire puro y espacios para actividades al aire libre.

La iniciativa se apoya en investigaciones científicas recientes que subrayan el poder curativo de la naturaleza, la interacción social y la cultura, ámbitos en los que Suecia sobresale. El proyecto se presentó tras una encuesta internacional que reveló que la mayoría de las personas desconoce las recomendaciones médicas relacionadas con actividades naturales o culturales, aunque dos tercios estarían dispuestos a seguirlas si vinieran de su médico.

Expertos en medicina preventiva y salud pública han recibido la propuesta con optimismo. "La naturaleza, los eventos sociales y el arte tienen un poder curativo, y, obviamente, Suecia cuenta con estos recursos en abundancia. Me encantaría hablar con mis pacientes sobre cómo la naturaleza y el estilo de vida suecos pueden beneficiar su salud, y estoy dispuesta a recomendarles una visita si la solicitan", afirma a Marie Claire Stacy Beller Stryer, directora científica de la organización ParkRXAmerica.

"Hemos logrado grandes avances para integrar la naturaleza en la salud pública, pero se puede hacer mucho más. Acojo con entusiasmo la iniciativa de Suecia y espero que supere las limitaciones institucionales y organizativas para que todos los pacientes puedan beneficiarse en última instancia", añade.