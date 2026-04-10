El capricho sin gluten de Mercadona que triunfa entre los amantes del queso

Cada vez hay más productos sin gluten en el supermercado. Si los necesitas por cuestiones de salud, seguro que siempre estás atento para ver qué novedades puedes encontrar. Mercadona es consciente de ello y suele poner a la venta este tipo de artículos.

Una de las últimas novedades de la cadena de Juan Roig está relacionada con ello. Se trata de unas croquetas sin gluten y con un relleno de queso camembert que está cautivando a muchos consumidores.

Puedes encontrarlas en la sección de congelados de cualquier establecimiento de Mercadona con el nombre Caprichos de camembert, comercializadas por la marca Hacendado. Son croquetas congeladas que vienen en una bolsa de 350 gramos y que cuestan 2,85 euros.

Por qué triunfan las croquetas de camembert de Mercadona

Estas croquetas de Mercadona son diferentes a las tradicionales. Las de toda la vida suelen estar hechas con un relleno de jamón o pollo, mientras que esta novedad tiene un relleno de queso camembert que las convierten en un producto muy cremoso. Los amantes del queso pueden decantarse por esta opción en lugar de otras más clásicas.

Además, como son sin gluten tienen una harina alternativa, por lo tanto son más finas y crujientes. Merece la pena y probarlas y no sólo por una cuestión de salud, sino por encontrar una textura distinta y un relleno que potencia su sabor.

Otro punto a favor de estas croquetas es que tienes hasta tres maneras de prepararlas, según te resulte más sencillo o apetecible: en la sartén o freidora, como se ha hecho siempre, para que se doren rápido; en el airfryer si quieres comodidad sin desmerecer el resultado; y en el horno, aunque es posible que queden menos crujientes que las anteriores opciones.

No es la única novedad que vas a encontrar en Mercadona si acudes a uno de sus supermercados durante estos días. También tienes una tableta de chocolate blanco que ha causado expectación en redes sociales, la nueva sección de pescado congelado en bandejas o el helado de almendra y pistacho que te ayudará a combatir el calor.