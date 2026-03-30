Ni aire acondicionado ni piscina: la novedad de Mercadona para decir adiós al calor

Ya lo ha avisado la Aemet: durante estos días las temperaturas van a subir en ciertas zonas de España, sobre todo en el sur y en el este. Llega el calor y muchos se alegran porque las tardes son más largas y soleadas, pero también hay que saber combatirlo.

Los más afortunados pueden utilizar el aire acondicionado o darse un chapuzón en la piscina o en la playa. Sin embargo, otros tienen que resistir con la ropa más cómoda y transpirable posible, encontrando el frescor en otras opciones.

Mercadona es consciente de ello, de ahí que una de sus últimas novedades esté encaminada a hacerte sentir mejor en los días calurosos. Ya sabes que la cadena de Juan Roig trae nuevos productos todas las semanas. El último éxito son los huevos de Pascua, muy apropiados durante la Semana Santa, y el artículo que vas a tener a partir de ahora en sus tiendas no se queda atrás.

Se trata de un helado que ya se está haciendo viral en las redes sociales y que ha causado muy buena impresión entre los consumidores. No sólo te va a servir para combatir el calor, sino que además te va a encantar si eres amante del pistacho.

El nuevo helado de Mercadona

Si acudes estos días a Mercadona (aunque cuidado con los horarios de los supermercados, que cambian en Semana Santa), es posible que encuentres un nuevo helado.

Es el helado de bombón con sabor a almendra con cobertura de pistacho. En las redes sociales ya está empezando a circular:

Es de la marca Hacendado y en cada paquete vienen 6 unidades. La caja cuesta 4,60 euros.

Como puedes comprobar en el vídeo, destaca por los trocitos de pistacho que vas a encontrar en su interior. Además, es cremoso por dentro y el sabor a pistacho es suave en el paladar, según la cuenta de 'Novedades Mercadona'.

Los helados de Mercadona están muy bien valorados por los consumidores. Hace unos días, el creador de contenido Peldanyos habló muy bien del helado de nuez pecana y del de tarta de la abuela, dándoles una nota de "10 de 10".

Todos estos helados los puedes encontrar en tu Mercadona de confianza y que así el calor se te haga menos pesado.