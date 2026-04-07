La novedad de Mercadona para los amantes del chocolate: "Está de locos"

Mercadona está vendiendo un chocolate que se ha viralizado en redes sociales

Mercadona suele traer novedades a sus supermercados todas las semanas. Si eres cliente habitual, seguro que ya has descubierto los helados de pistacho o las berlinas de frutos rojos que han triunfado en las últimas semanas.

La cadena de Juan Roig renueva sus productos de manera constante, e incluso pone en marcha nuevas ideas que cambian el propio concepto de algunas secciones, como ha ocurrido recientemente con la venta de pescado en bandejas.

Y estos no son los únicos artículos que te van a llamar la atención si acudes próximamente a un establecimiento de Mercadona. Hay una novedad que ya se está comentando en redes sociales y que encanta a los más golosos.

Si eres de los que no puede vivir sin una tableta de chocolate (en este caso, chocolate blanco), merece la pena que pares a echar un vistazo a este nuevo producto dulce de Mercadona.

El chocolate blanco de Mercadona que lo tiene todo para triunfar

El artículo de Mercadona que está dando que hablar es la tableta de chocolate blanco con avellana y masa filo.

Está gustando a los más golosos porque consigue mezclar el sabor del chocolate blanco con un relleno de crema de avellana que le aporta un toque original. También destaca al ser crujiente gracias a la masa tostada. Con esta mezcla se diferencia del resto de tabletas habituales que puedes encontrar en otras tiendas y supermercados.

Mercadona lo está comercializando bajo su marca Hacendado. El precio es otro de los aspectos que ha jugado a su favor: la tableta de 135 gramos cuesta 1,90 euros. Un precio competitivo que se puede adaptar al bolsillo de muchos consumidores.

Teniendo en cuenta todos estos detalles, no es de extrañar que la tableta de chocolate blanco de Hacendado esté causando tanta expectación en redes sociales, tal y como se puede comprobar en la publicación de la cuenta Novedades Mercadona:

Aunque siempre hay opiniones para todos los gustos, la mayoría de comentarios que aparecen en la publicación son positivos: "Está buenísimo", "Está de locos", "Tiene poca duración en esta casa" o "Mejor que la de pistacho" son algunas de las alabanzas que se pueden leer.

También hay comparaciones con otros chocolates similares. "Sabe a Happy hippo" o "Sabe a Kinder bueno" son las semejanzas más repetidas entre los usuarios.