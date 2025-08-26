El pueblo a dos pasos de España de 250 habitantes que recibe 800.000 turistas al año: "No salimos cuando queremos"

Un pueblo en Francia de 250 habitantes recibe cada año la visita de 800.000 habitantes. Se trata de Saint-Guilhem-le-Désert, una localidad a pocos kilómetros de Montpellier. La fuerte presión turística ha llevado al límite a sus vecinos: "Me molesta en mi vida cotidiana".

Según publica el medio francés France 3, la localidad es considerada como una de las más bonitas de todo el país vecino. Pero la turistificación ha hecho que los vecinos se sientan incómodos en sus propias calles. "Hay que calcularlo todo. Por la noche, por ejemplo, no se pueden dejar las ventanas abiertas. Tenemos que cerrar todo, poner el aire acondicionado, hay ruido", relata uno de ellos en declaraciones al digital.

De acuerdo a la información difundida, uno de los problemas más nombrados: el aparcamiento. Desde hace más de una década, las autoridades locales redujeron el acceso al centro urbano y construyeron aparcamientos a pocos metros de distancia.

"Hay alrededor de 450 parkings. Más un centenar de ellos, agregados para los períodos de alta demanda", asegura el alcalde de la localidad en declaraciones recogidas también por el medio. "Cuando estás en un lugar donde hay demasiada gente, donde la gente está estresada, la gente que busca un lugar y no puede encontrarlo bloquea a otros... No es agradable para el visitante", agrega.

De hecho, y tal y como reza la publicación, el Ayuntamiento ha implementado algunas medidas para proteger tanto el patrimonio como el medio ambiente que rodea la localidad francesa. Por ejemplo, se ha establecido un sistema de autobuses lanzadera para transportar a los turistas y, además, ya no publicitan ciertos monumentos, que son demasiado codiciados.