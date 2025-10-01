El pueblo de Granada que lleva 20 años esperando un nuevo instituto y mientras 'okupa' el viejo colegio

Más de dos décadas después de su apertura provisional, el IES Villanueva del Mar sigue funcionando en un edificio que nunca fue diseñado para ser un instituto. Sin patio propio, ni salón de actos, ni gimnasio, los más de 150 alumnos de este centro educativo de La Herradura, pedanía de Almuñécar (Granada), estudian en condiciones que madres, padres y docentes consideran inaceptables.

"Sé que no estoy luchando para que mi hija pueda llegar a estar en el nuevo instituto porque no dará tiempo, pero lucho para que las futuras generaciones sí puedan", resume a elDiario.es Silvina, portavoz del AMPA. Su testimonio refleja el hartazgo de una comunidad que reclama lo que otros pueblos ya tienen: un centro educativo digno.

El instituto ocupa desde hace más de 20 años un antiguo colegio. Lo que iba a ser una solución provisional, se ha convertido en un ejemplo de abandono institucional. "Esto empezó como algo coyuntural y se ha alargado demasiado en el tiempo", lamenta el director, Luis Javier. El patio es en realidad un parque infantil, y para las clases de educación física, el alumnado debe desplazarse a pie a otras instalaciones del pueblo.

Desde el AMPA del colegio Las Gaviotas, Andrés subraya que "es una incongruencia que haya solares para hoteles de cinco estrellas y no para un instituto". Según explica, "un 30% de las familias opta por llevar a sus hijos a centros en Almuñécar ante la falta de condiciones en La Herradura".

El cruce de acusaciones entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía no ha cambiado con los años. El Consistorio asegura que el instituto está contemplado en el planeamiento urbano y niega haber recibido peticiones formales de cesión de suelo. La Junta, sin embargo, sostiene que no puede incluir la obra en sus presupuestos sin esa cesión previa.

Mientras tanto, la comunidad educativa denuncia que sí hay suelo, pero que se reserva para proyectos turísticos o residenciales. Y el tiempo sigue pasando. "Si no nos ponemos ya, cada año será más difícil por el crecimiento urbanístico", advierte Andrés. Su temor, compartido con el de muchas familias, es que el olvido se convierta en norma.