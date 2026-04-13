El templo de Debod en Madrid muestra signos de vandalismo y un arqueólogo español lleva años alertando de ello: "Egipto nos lo regaló con una condición concreta"

El Templo de Debod, uno de los rincones más reconocibles de Madrid, vuelve a estar en el centro del debate. No por su valor histórico —que es indiscutible—, sino por su estado. En los últimos meses han aparecido marcas, firmas y arañazos en algunas de sus piedras, especialmente en los accesos monumentales. Un deterioro visible que no ha sorprendido a algunos expertos: llevan tiempo advirtiendo de que algo así podía ocurrir.

Entre ellos está el arqueólogo y egiptólogo Tito Vivas, que en una entrevista reciente ha insistido en una idea que repite desde hace años: el problema no es solo el vandalismo puntual, sino el modelo de conservación elegido desde el principio.

Un regalo con condiciones

El templo no siempre estuvo en Madrid. Su historia arranca hace más de dos mil años en Nubia, pero su traslado a España en los años 60 fue consecuencia de una operación internacional impulsada por la UNESCO para salvar monumentos amenazados por la construcción de la presa de Asuán.

Como gesto de agradecimiento, Egipto entregó este conjunto a España. Sin embargo, según subraya Vivas, esa cesión implicaba una premisa clara: debía conservarse en condiciones adecuadas, similares a las de un museo. Ahí es donde, a su juicio, se tomó una decisión clave.

Mientras otros países optaron por resguardar sus templos en espacios cerrados, España decidió instalarlo al aire libre, en pleno Parque del Oeste. Una elección singular que lo ha expuesto durante décadas a factores que aceleran su desgaste: cambios de temperatura, contaminación, humedad… y, por supuesto, la presión constante de visitantes.

Entre monumento y espacio público

El resultado es una especie de contradicción. Por un lado, el templo es una pieza arqueológica única, uno de los pocos ejemplos completos de arquitectura egipcia fuera de su país de origen. Por otro, funciona como un espacio abierto, accesible y muy integrado en la vida cotidiana de la ciudad.

Esa doble condición tiene consecuencias. La afluencia masiva, el uso recreativo del entorno y ciertas conductas incívicas han convertido el enclave en algo más que un monumento histórico. Para algunos, se ha transformado en un lugar de paso, un escenario para fotos o incluso un punto de encuentro nocturno.

El propio Vivas lo resume con cierta frustración: se ha tratado como un elemento decorativo urbano en lugar de como una pieza museística.

Señales visibles de deterioro

Las huellas más recientes son difíciles de ignorar. Inscripciones modernas, nombres y símbolos ajenos a su origen aparecen en distintas zonas del conjunto. Aunque el desgaste por causas naturales era esperable, estos daños tienen un origen claramente humano.

A ello se suma otro factor que ha aumentado la exposición del recinto: la ausencia de la lámina de agua que tradicionalmente rodeaba el templo. Este elemento, además de su valor estético, actuaba como una barrera física que dificultaba el acceso directo a ciertas áreas.

Sin ese “escudo”, algunos visitantes han intentado acercarse más de lo permitido, obligando a intervenir al personal de seguridad. El Ayuntamiento ha anunciado su intención de recuperar este elemento, aunque todavía no hay una solución definitiva.

¿Falta de protección o de conciencia?

El debate no es nuevo, pero sí recurrente. ¿Es suficiente la protección actual? Desde el consistorio se insiste en que el monumento se somete a revisiones periódicas y que su estado general no es alarmante. Sin embargo, voces como la de Vivas apuntan a un problema más profundo: la falta de comprensión social sobre lo que realmente representa Debod.

No se trata solo de conservar piedras antiguas, sino de preservar un legado histórico que llegó a Madrid como símbolo de cooperación internacional. Para el arqueólogo, el desconocimiento ha abierto la puerta a comportamientos inapropiados.

Repensar el futuro

Ante esta situación, algunos especialistas plantean soluciones que no pasan necesariamente por retirar el templo del espacio público, pero sí por cambiar su gestión. Una de las propuestas más repetidas es proteger las piezas originales y, en paralelo, crear una reproducción que mantenga la imagen icónica del lugar sin poner en riesgo el conjunto histórico.

La idea no es sencilla ni está exenta de polémica, pero refleja una preocupación creciente: cómo equilibrar la conservación con el uso ciudadano. Mientras tanto, el templo sigue en pie, acumulando siglos de historia… y también las marcas del presente. El reto, ahora, es decidir qué peso tiene cada una.