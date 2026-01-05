Confirmado por la DGT: el temporal de nieve y lluvia complica la circulación en 32 carreteras en varias provincias

El temporal de nieve deja complicaciones en 32 carreteras, algunas de ellas de la red principal de carreteras y la A-2 cortada en Barcelona en la zona de Cervera hacia la ciudad condal por un accidente, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) en su perfil de la red social X. La

Así hay complicaciones en la A-2 a la altura de la localidad oscense de Fraga, en Madrid en la A-3 en Arganda del Rey y A-42 en Casarrubelos; en Ávil aen la A-50 en San Pedro Del Arroyo y en Castellón en la A-23 en Barracas. También hay complicaciones en Toledo en la A-40 en Maqueda y en la CM-42.

El temporal de lluvias también mantiene cortadas 13 carreteras en el inicio de la mañana de este lunes, todas ellas en las provincias andaluzas de Cádiz y Málaga, a excepción de la Ma-3300, en Sineu (Mallorca), ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

En Cádiz están cortadas al tráfico las siguientes vías: CA-3101, en Macharnudo Alto; CA-3102, en Jerez de la Frontera; CA-3113, en El Portal; CA-3400, en Rincones; CA-4107, en Torrecera; CA-8200, en San Pablo de Buceite; y CA-9208 y CA-9209, en Algeciras.

Y en Málaga están cortadas las carreteras A-7057, en Estación; la MA-3304, en Alhaurín el Grande; la MA-5401, en Casarabonela; y la MA-5403, Ardales.

En esta última provincia, el pantano de La Concepción ha desembalsado agua tras las fuertes lluvias originadas por la borrasca Francis y ante lo que la Agencia de Emergencias de Andalucía ha advertido de los aportes que se van a producir al cauce del río Verde.

La Agencia de Emergencias ha anunciado el desembalse de este pantano, ubicado en Istán (Málaga), sobre las 23:14 horas de este domingo, a menos de una hora de que concluyera la vigencia del aviso rojo por intensas precipitaciones en la comarca de la Costa del Sol que emitió la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este embalse, con 57,54 hectómetros cúbicos de capacidad, había registrado una pluviometría acumulada durante el presente año hidrológico hasta este domingo de 296 litros por metro cuadrado, que lo situaron en 49,64 hectómetros cúbicos.

Durante los siete días anteriores había aumentado en 6,54 hectómetros cúbicos, ya que una semana antes la pluviometría acumulada se situaba en 218,5 litros por metro cuadrado y almacenaba 43,1 hectómetros cúbicos.

Ante el aporte al río, Emergencias ha alertado de que es muy importante no transitar por la zona para evitar riesgos.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, se había referido precisamente este domingo a este pantano, del que comentó que estaba casi lleno y recordó que en marzo pasado desaguó y todo se controló.

Nieve en cotas bajas del norte y centro; lluvias en el sureste

La carretera CA- 9209 y la CA 9208 de Los Barrios en (Cádiz) que se ha inundado por las fuertes lluvias que esta dejando la borrasca Francis a su paso por el Campo de Gibraltar. EFE

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que, este lunes, la semana arranque con un descenso térmico, acompañado de nevadas en cotas bajas de zonas del norte y el centro, además de precipitaciones en el cuadrante sureste peninsular.

La borrasca Francis dejará cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del país, con tendencia general a abrirse claros, y con precipitaciones en el centro y cuadrante sureste peninsular, Ceuta, Melilla y Baleares, siendo probable que sean fuertes y persistentes y ocasionalmente con tormenta en Alborán y litorales del Murcia.

Una masa de aire ártico afectará a la mitad norte peninsular, con un frente que dejará precipitaciones en la segunda mitad del día en Galicia, Cantábrico y alto Ebro; en forma de nieve a una cota de 400/600 metros sin descartar algún copo a cotas más bajas.

Con incertidumbre, en función de la interacción de la masa de aire frío con la húmeda del sureste, también se prevén nevadas en regiones del centro, especialmente en la meseta Sur.

A medida que el aire frío avance hacia el sur, se esperan nevadas en interiores del cuadrante sureste, con una cota descendiendo hasta los 300/500 metros en el interior este peninsular y a 1.100/1.300 metros en las Béticas orientales.

Es poco probable que se dé alguna precipitación débil en interiores del nordeste peninsular y, en caso de producirse, serán en forma de nieve a prácticamente cualquier cota.

En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones, que es probable sean persistentes en zonas de las vertientes norte de las islas montañosas.

Las temperaturas en descenso, que será notable en interiores de la mitad sur peninsular y Pirineos, y, exceptuando las máximas en Alborán y Cantábrico, con aumentos.

Se darán heladas generalizadas en el interior peninsular, a excepción de en el suroeste, y llegando a moderadas o localmente fuertes, en montañas de la mitad norte peninsular, meseta Norte y zonas del sur de Galicia y del norte de Navarra, Aragón y Cataluña.

Soplará poniente en el Estrecho y Alborán con predominio de viento de componente norte en el resto. Moderado en la meseta Norte, Ebro y litorales, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en los archipiélagos, Ampurdán y litorales de Galicia y sureste peninsular. Flojo en el resto.

Predicciones por Comunidades Autónomas

GALICIA: Poco nuboso con intervalos de nubes bajas aumentando a nuboso. Probables nieblas dispersas en el extremo oriental de Orense y de Lugo al final del día.

Precipitaciones débiles y moderadas, que se extenderán de norte a sur por la tarde, serán menos frecuentes e intensas en la mitad sur y pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormenta en el litoral al norte de Finisterre. La cota de nieve estará en torno a 700-800 metros en las montañas de Lugo y Orense.

Las temperaturas en descenso, que será más acusado en las mínimas. Heladas débiles en el interior y moderadas en zonas de montaña de Lugo y Orense. Los vientos serán flojos y moderados de norte y nordeste, con intervalos variables durante la mañana. Posibles rachas muy fuertes del nordeste en zonas expuestas del litoral entre Finisterre y Estaca de Bares.

- ASTURIAS: Intervalos nubosos, aumentando a nuboso y cubierto, con probables nieblas dispersas en la Cordillera al final del día. Precipitaciones débiles y moderadas durante la tarde, que pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormenta en el litoral oriental. La cota de nieve en torno a 500-600 metros en la Cordillera.

Las temperaturas mínimas en descenso y las máximas con cambios ligeros. Heladas débiles en el interior y moderadas en la Cordillera. Lo vientos serán flojos variables.

- CANTABRIA: Cielos nubosos. Probables nieblas dispersas en la Cordillera al final del día. Precipitaciones débiles y dispersas por la mañana que se generalizarán y serán más intensas durante la tarde, cuando pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormenta y de algún episodio de nieve granulada en el litoral. Cota de nieve en torno a 400-500 metros en la Cordillera.

Las temperaturas con cambios ligeros, con predominio de los descensos en las mínimas y los aumentos en las máximas. Heladas débiles en el interior y moderadas en la Cordillera. Vientos flojos variables con predominio de la componente norte en el interior por la mañana.

PAÍS VASCO: Cielos nubosos al principio y final del día, abriéndose claros en las horas centrales. Probabilidad de precipitaciones débiles y moderadas durante la tarde, que serán más frecuentes en Vizcaya.

Las temperaturas con cambios ligeros, predominando los descensos en las mínimas y los aumentos en las máximas. Heladas débiles en el interior, que se pueden extender a zonas próximas al litoral en el extremo oriental de Guipúzcoa. El viento será flojo variable con predominio de la componente norte en el interior.

- CASTILLA Y LEÓN: En el este, sureste y Sistema Central, nuboso o cubierto con nevadas de madrugada, que pueden ser localmente moderadas, disminuyendo la nubosidad y las precipitaciones durante el día.

En el extremo norte, nuboso aumentando a cubierto con nevadas débiles, que serán más frecuentes e intensas por la noche. En el resto, intervalos nubosos sin descartar algunas nevadas débiles dispersas.

Las temperaturas mínimas en descenso y las máximas en descenso en el este y sur, y sin cambios en el resto. Heladas generalizadas, débiles o moderadas, que pueden ser localmente fuertes en zonas de montaña. El viento será del nordeste y norte, de flojo a moderado, con rachas fuertes en la Ibérica y en el extremo suroeste.

- NAVARRA: Poco nuboso con algún intervalo de nubes bajas de madrugada. Las temperaturas con cambios ligeros, predominando los descensos en las mínimas. Heladas débiles generalizadas y localmente moderadas en la mitad norte. Los vientos serán flojos y moderados de norte y noroeste con cierzo en el Ebro.

- LA RIOJA: Intervalos nubosos, sin descartar nevadas débiles dispersas, que serán más probables en la sierra. Las temperaturas sin cambios o en descenso. Heladas generalizadas: débiles en el valle y moderadas o localmente fuertes en la montaña. El viento soplará del noroeste y norte, flojo con intervalos de moderado y rachas fuertes.

ARAGÓN: Cielo nuboso, tendiendo a poco nuboso o despejado y sin descartar nevadas débiles de madrugada a cualquier cota en el extremo sur, con acumulados máximos locales de 5 centímetros.

Las temperaturas en descenso, que será localmente notable y con las mínimas al final del día. Heladas de débiles a moderadas generalizadas, localmente fuertes en el Pirineo al final del día.

En la depresión del Ebro, el viento soplará moderado del noroeste, sin descartar alguna racha muy fuerte; en el resto, viento flojo de componentes norte y oeste, con intervalos de moderado en el sistema Ibérico y Pirineo.

- CATALUÑA: Cielo nuboso tendiendo a poco nuboso, no descartándose nevadas débiles a cualquier cota en el interior durante la primera mitad del día, con acumulados máximos locales de en torno a 2 centímetros, y precipitaciones débiles en el litoral de Barcelona.

Las temperaturas en descenso, que será localmente notable en el interior, con las mínimas al final del día. Heladas de débiles a moderadas en gran parte del interior y localmente fuertes en el Pirineo al final del día.

En el norte del Ampurdán y sur de Tarragona, el viento será del norte y noroeste moderado, aumentando, con alguna racha muy fuerte, en el norte del Ampurdán al final del día. En el resto soplará flojo de componentes oeste, salvo en Pirineos donde será moderado con alguna racha muy fuerte en cumbres.

- EXTREMADURA: Nuboso, con probabilidad de precipitaciones débiles dispersas en la primera mitad del día, más probables en el este y más intensas en Gredos. La cota de nieve bajará de 900 metros a 500.

Las temperaturas en descenso de moderado a notable. Heladas dispersas débiles, con algunas moderadas, más generalizadas en el norte montañoso. El viento soplará del nordeste y norte, de flojo a moderado, con probabilidad de rachas muy fuertes en el norte.

- COMUNIDAD DE MADRID: Cielos nubosos o cubiertos por la mañana, tendiendo a poco nuboso a partir de mediodía. Precipitaciones débiles hasta mediodía, que se darán en forma de nieve a cualquier cota.

Las temperaturas en descenso, que será localmente notable; las temperaturas mínimas se registrarán al final del día. Heladas débiles generalizadas, localmente moderadas en la Sierra. El viento soplará de flojo a moderado de componente norte.

- CASTILLA-LA MANCHA: Nuboso o cubierto, disminuyendo a poco nuboso durante el día de noroeste a sureste. Precipitaciones débiles, que en el oeste serán dispersas y en el este más generalizadas.

La cota de nieve en descenso progresivo, de norte a sur, esperándose nevadas en cualquier cota en la mitad norte y en la mitad sur, bajando la cota de 1.000-1.200 metros hasta nivel de suelo.

Las temperaturas en descenso, que será notable en amplias zonas de la Comunidad. Heladas de débiles a moderadas y generalizadas, excepto en el extremo sureste, donde serán algo más dispersas, y que pueden ser fuertes en zonas de Parameras y de la Serranía de Cuenca. El viento será moderado de componente norte, soplando del este flojo al principio en Albacete.

COMUNIDAD VALENCIANA: Cielo cubierto sin descartar precipitaciones débiles y aisladas en el tercio norte de madrugada; en el resto serán más probables y abundantes cuanto más hacia el sur.

La cota de nieve bajará hasta situarse en torno a 500 metros en el tercio norte; 1.200-1.400 bajando a 500-1.000 metros en la zona central y 1.600-1.800 metros bajando a 800-1.000 en el tercio sur, sin descartar espesores de en torno a 2 centímetros en puntos del interior.

Temperaturas en descenso, con heladas débiles en el interior. En el norte de Castellón, viento moderado del noroeste; en el resto del litoral, viento del norte y nordeste moderado; en el resto, viento flojo de dirección variable predominando la componente norte, con intervalos de moderado.

- REGIÓN DE MURCIA: Cielos cubiertos con precipitaciones moderadas, sin descartar que sean persistentes y ocasionalmente fuertes en el litoral. Cota de nieve descendiendo hasta 700-800 metros al final del día en el interior.

Las temperaturas en descenso, con mínimas al final del día. Heladas débiles en las sierras. Los vientos serán de componente norte, flojos a moderados en el interior y moderados con intervalos fuertes en el litoral.

- ISLAS BALEARES: Cielo cubierto con precipitaciones en general débiles en Pitiusas, y más probables a partir del mediodía en Mallorca y Menorca. La cota de nieve baja a 800 metros por la noche. Las temperaturas con pocos cambios o en descenso y el viento moderado, con intervalos de fuerte, del norte y nordeste.

- ANDALUCÍA: Cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, sin descartar que sean localmente fuertes y persistentes en el litoral mediterráneo oriental, abriéndose claros por el oeste durante la tarde. La cota de nieve descenderá hasta 500-600 metros al final del día en el noreste.

Las temperaturas en descenso, localmente notable en las mínimas, que se registrarán al final del día; salvo el tercio suroccidental máximas en ascenso. Heladas de débiles a moderadas en las sierras. Vientos de componente norte, que serán flojos a moderados en el interior y moderados en el litoral, con intervalos fuertes en el extremo oriental.

- CANARIAS: Intervalos nubosos en general, tendiendo a nuboso o cubierto en el norte de las islas montañosas, donde se prevén lluvias que podrán ser persistentes en medianías durante la segunda mitad del día; el acumulado en 12 horas podrá superar los 40 litros en Gran Canaria, sin descartarlo localmente en Tenerife y La Palma.

Las precipitaciones serán probables aunque de carácter ocasional en resto de zonas, con baja probabilidad de chubascos ocasionalmente fuertes en el entorno de Lanzarote hasta primeras horas de la mañana.

Las temperaturas en ligero descenso, más acusado en medianías y zonas altas. Se podrán dar heladas débiles en zonas altas de La Palma y de Tenerife. El viento de componente norte, tendiendo a noreste y arreciando durante la tarde, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en vertientes y cumbres expuestas al final del día.