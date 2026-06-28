El tinto frío no ha matado al rosado ni es una moda nueva: los romanos ya enfriaban el vino con nieve hace 2.500 años

El tinto frío es la bebida oficial del verano, o eso dicen gran parte de los medios de comunicación. Según The Independent, las búsquedas de "vino tinto frío" se han multiplicado, como sus ventas. Las nuevas generaciones pueden que tengan la culpa de esta refrescante forma de tomar el vino, aunque para algunos sea un sacrilegio. De hecho, más de la mitad de los consumidores son zetas.

Pero esta moda juvenil no es nueva, ni mucho menos. Tal y como reza la publicación, fueron las civilizaciones más antiguas las que empezaron a enfriar el vino al mismo tiempo que lo bebían. Los griegos y romanos enfriaban el vino con nieve, cosechado en las montañas en invierno y apretado en fosas revestidas de paja lo suficientemente profundas como para sobrevivir hasta el verano.

En la publicación se explica que Alejandro Magno, en pleno asedio de Grecia, ordenó cavar 30 trincheras, llenas de nieve y cubiertas con rama de roble, únicamente para que el ejército pudiera beberlas frías. Nerón, por su parte, "hacía que los corredores bajaran la nieve desde las colinas hasta su mesa". Y, Hipócrates, Padre de la Medicina Moderna, temía que el vino helado fuera malo para la salud, "lo que indica lo común que debía ser esa práctica para merecer una advertencia en el 400 a.C".

Nada destacable

Desde el diario británico se lanza una alerta puesto que servir el vino frío no es "nada destacable". Al menos en Europa. En Italia, "estarán encantados de enfriar un Lambrusco"; en Francia, tratan un Beaujolais cru o un Cabernet Franco del Loira, "directamente fríos"; y en España, está el refrescante tinto de verano.

"Es el vertido genuino y despreocupado de cada terraza de verano", aseguran en el periódico sobre la popular bebida española, que a día de hoy, se corona como la bebida del momento. "En lugares calientes, el tinto siempre se ha servido frío por la sencilla razón de que se calienta en cuanto toca el cristal. Solo en Gran Bretaña conseguimos convertir una respuesta sensata al clima en un faux pas", reza la publicación.

¿Qué tan frío es correcto?

Según la información del diario británico, la temperatura adecuada para servir el vino tinto se encuentra en un sótano: entre 12 y 14 grados. Pero en la practica esto no funciona así y el vino se enfría en minutos gracias al hielo con el que se sirve.

Eso sí, "lo que estás enfriando importa más que cómo". Los vinos diseñados para él son del tipo pálido, perfumado, bajo en taninos y con mucha acidez. Por ello, hay que "dejar de lado", los grandes y densos tintos envejecidos, como el Cabernet Sauvignon o el Syrah. "Una ola de calor no es momento para un rojo muy potente de todos modos".