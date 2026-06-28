Angélica Figueroa Mora, cardióloga: "Mirar solo el colesterol total es quedarse con la mitad de la historia"

El colesterol es uno de los parámetros más consultados en las analíticas de sangre y, al mismo tiempo, uno de los que más dudas genera entre los pacientes. La cifra de 200 mg/dl suele convertirse en una referencia popular para determinar si una persona tiene el colesterol "alto", pero la cardióloga Angélica Figueroa Mora advierte de que esa interpretación puede resultar demasiado simplista.

"Mirar solo el colesterol total es quedarte con la mitad de la historia", explica la especialista, que insiste en la importancia de interpretar el perfil completo y valorar el riesgo cardiovascular de cada paciente antes de sacar conclusiones.

Según explica Figueroa Mora, el colesterol total representa la cantidad global de colesterol que circula por la sangre y puede servir como una primera orientación sobre la salud cardiovascular. Sin embargo, por sí solo no permite conocer cuál es el verdadero riesgo de desarrollar enfermedades como el infarto o el ictus.

"El colesterol total puede orientarnos, sí, pero no nos dice de dónde viene ese colesterol ni cuál es realmente tu riesgo", señala. Por ello, los especialistas analizan otros parámetros como el colesterol HDL, el colesterol LDL y los triglicéridos.

El papel protector del colesterol HDL

Uno de los componentes más conocidos es el colesterol HDL, popularmente denominado colesterol bueno. La cardióloga explica que recibe este nombre porque ayuda a retirar parte del colesterol que circula por la sangre y lo transporta de regreso al hígado, donde puede ser eliminado o reutilizado por el organismo.

Aunque tener niveles adecuados de HDL se asocia con un menor riesgo cardiovascular, los expertos recuerdan que este parámetro debe interpretarse siempre junto con el resto de factores clínicos del paciente. Además del colesterol, en la analítica también aparecen los triglicéridos, otro tipo de grasa presente en la sangre.

Según Figueroa Mora, sus niveles suelen aumentar cuando existe un consumo excesivo de azúcares, alcohol o harinas refinadas, así como en personas con sedentarismo, sobrepeso o resistencia a la insulina. Por ello, unos triglicéridos elevados pueden ser un indicador de que es necesario mejorar determinados hábitos de vida, especialmente la alimentación y la actividad física.

El principal objetivo para prevenir infartos

El parámetro que más preocupa a los cardiólogos es el colesterol LDL, conocido popularmente como colesterol "malo". La razón, explica la especialista, es que las partículas de LDL pueden penetrar en la pared de las arterias y favorecer la formación de placas de aterosclerosis.

"Con el tiempo, esas placas pueden estrechar las arterias o romperse, y ahí es cuando aumenta el riesgo de infarto o ictus", advierte. La aterosclerosis constituye uno de los principales mecanismos responsables de la enfermedades cardiovasculares, que continúan siendo la primera causa de muerte en muchos países.

No existe un mismo objetivo para todos

Uno de los mensajes que la cardióloga considera más importantes es que no todas las personas deben alcanzar el mismo nivel de colesterol LDL. "El objetivo de colesterol malo no es el mismo para todo el mundo; depende de tu riesgo cardiovascular", explica.

Así, una persona joven, sin hipertensión, diabetes ni antecedentes cardiovasculares puede tener un objetivo distinto al de un paciente que ya ha sufrido un infarto o presenta varios factores de riesgo, como tabaquismo, hipertensión arterial o diabetes. En estos casos, las guías clínicas recomiendan alcanzar concentraciones de LDL considerablemente más bajas para reducir la probabilidad de nuevos eventos cardiovasculares.

Figueroa Mora concluye que interpretar correctamente una analítica requiere valorar el conjunto de los resultados y las características de cada paciente, evitando quedarse únicamente con una cifra aislada. "Así que ya lo sabes, no te quedes solo con 'tengo el colesterol por encima de 200'", resume.