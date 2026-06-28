El fenómeno Lamine Yamal llega a EEUU: describen a la estrella de España con ocho palabras para el recuerdo

Las primeras veces nunca se olvidan y Lamine Yamal ya ha hecho historia al conseguir su primer gol en un Mundial de fútbol. Con su gol ante Arabia Saudí, la estrella de la selección española se convirtió en el segundo goleador más joven en la historia de la competición, sólo por detrás de un tal Pelé.

Pero el fenómeno por el joven, que en pocas semanas cumplirá 19 años, también ha llegado hasta Estados Unidos. Desde allí, en The Athletic, han analizado la figura de la perla del FC Barcelona y le han descrito con ocho palabras que difícilmente se olvidarán.

"En 1997, un brasileño con dientes salientes y tacones de goma no solo consiguió un traspaso récord mundial, sino que además se alzó con el Balón de Oro", han destacado al inicio, en referencia a Ronaldo Nazario y cómo sorprendió a medio mundo con 21 años.

El citado medio no ha dudado en comparar lo que sucedió entonces con el enorme potencial de Lamine Yamal. "Casi dos décadas después, el prodigioso Lamine Yamal tiene el talento para marcar un nuevo hito", han señalado.

"Subcampeón del Balón de Oro el año pasado, el brillante extremo español, experto en regates, ganó la Eurocopa 2024 como protagonista principal, cuando aún estaba en el colegio. Yamal, que cumplirá diecinueve años en julio, ya ha jugado más de cien partidos con el Barcelona y ha formado parte de tres equipos campeones de liga", han enumerado.

Una carrera que va a más

Desde The Athletic han puesto en valor la brillante temporada del joven extremo español y ha destacado que "su influencia" en la Liga "fue, sin duda, la mayor que haya tenido un jugador del Barça desde Lionel Messi".

"Su porcentaje de regates y disparos lo convirtió en una excepción en las cinco grandes ligas europeas por la enorme responsabilidad que asumía en el juego ofensivo de su equipo. Las ausencias por lesión de Raphinha y el declive de Robert Lewandowski obligaron a Yamal a dar un paso al frente", han añadido.

Para el medio estadounidense, Yamal ha surgido "en el momento justo" y a los que piensan que este Mundial le llega pronto a la estrella española, destacan que él "ya ha puesto en aprietos a uno de los rivales de España en la lucha por el Mundial".

"Su golazo en las semifinales de la Eurocopa hace dos años eliminó a Francia. Después, les marcó dos goles en la misma fase de la Liga de Naciones, cuando España se puso 5-1 arriba en una victoria por 5-4. Ambas actuaciones demostraron que era el talento emergente, mientras que Mbappé, su rival en el Real Madrid, sucumbió", han comparado.

Sin duda, si hay que destacar algo que dicen en el artículo es que hay "pocos jugadores en un Mundial son tan emocionantes como Yamal". "El potencial para batir el récord de Ronaldo como el jugador más joven en ganar el Balón de Oro es evidente para todos", han sentenciado.