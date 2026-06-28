Iñaki Hormaza, líder investigador del CSIC que ha enseñado una lección a agricultores de California : "Somos posiblemente el grupo de referencia mundial en aguacate"

Un equipo español liderado por Hormaza ha transferido a productores de California técnicas para aumentar la productividad de los cultivos de aguacate.

España se ha convertido en una referencia internacional en uno de los cultivos más rentables y demandados del planeta. Y buena parte de ese liderazgo tiene nombre propio: Iñaki Hormaza.

El investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y responsable del Grupo de Biología Reproductiva del Aguacate en el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea (IHSM) La Mayora, en Málaga, ha llevado recientemente a EEUU una serie de conocimientos desarrollados durante más de dos décadas que están ayudando a mejorar la producción de aguacate incluso en California, uno de los grandes productores mundiales.

"Somos, si no el grupo más potente, posiblemente de los más potentes a nivel internacional, el grupo de referencia en biología reproductiva del aguacate y otros cultivos tropicales", afirma Hormaza en declaraciones a Efe.

El problema que preocupa a los productores de aguacate



Detrás de la investigación existe una cuestión fundamental. Los aguacates producen una enorme cantidad de flores, pero solo una pequeña parte termina convirtiéndose en fruto.

Comprender por qué sucede y cómo aumentar el porcentaje de flores que llegan a producir aguacates es una de las grandes obsesiones de los agricultores y de los investigadores especializados en este cultivo.

"Gran parte de las flores no producen fruta y llevamos años intentando entender cuáles son las causas y qué soluciones pueden aplicarse para mejorar la productividad", explica el científico a la misma agencia.

La solución: más insectos y menos dependencia de las abejas



La investigación desarrollada por el equipo español ha identificado una estrategia especialmente eficaz: diversificar la polinización.

Tradicionalmente, muchas explotaciones dependen casi exclusivamente de la abeja de la miel para transportar el polen entre flores.

Sin embargo, los estudios realizados por el grupo de La Mayora indican que aumentar la diversidad de insectos polinizadores puede mejorar significativamente los resultados. Para lograrlo, los investigadores recomiendan introducir flora auxiliar en las plantaciones.

Plantas para atraer más polinizadores



La idea es sencilla. Si alrededor de los aguacates existen otras especies vegetales con floración prolongada, se crea un entorno mucho más atractivo para diferentes insectos polinizadores.

De esta manera no solo trabajan las abejas, sino también otros insectos capaces de contribuir al proceso reproductivo del cultivo. "Cada vez más recomendamos mantener flora que ayude a diversificar los insectos que visitan las flores de aguacate y, de esa forma, aumentar la productividad", señala Hormaza.

California mira hacia Málaga



El interés generado por estos trabajos ha llegado hasta EEUU. Agricultores californianos están financiando proyectos relacionados con estas investigaciones para aplicar en sus explotaciones las conclusiones obtenidas por el equipo español.

Recientemente, Hormaza viajó a California para compartir los avances desarrollados durante años por el grupo del CSIC. La colaboración resulta especialmente relevante porque California es uno de los mayores productores de aguacate de Norteamérica y afronta desafíos similares a los que existen en las zonas productoras españolas.

Un centro que transformó la agricultura española



La investigación se desarrolla en el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora, situado en Algarrobo, en la provincia de Málaga. Este centro nació en 1961 gracias a un acuerdo hispano-alemán destinado a impulsar cultivos agrícolas con potencial exportador hacia Europa.

Con el paso de las décadas, se ha convertido en uno de los grandes referentes mundiales en investigación agrícola. Entre sus contribuciones históricas destacan el desarrollo del cultivo industrial de la fresa en el sur de España, la implantación de los cultivos subtropicales en Málaga y Granada, la mejora genética de numerosos cultivos hortícolas y el desarrollo de estrategias sostenibles contra plagas y enfermedades.

Mucho más que aguacates



Aunque el aguacate es actualmente una de sus principales líneas de investigación, Hormaza también trabaja con otros cultivos tropicales, especialmente el chirimoyo. Además, parte de sus estudios trascienden la agricultura práctica.

Tanto el aguacate como el chirimoyo son especies consideradas primitivas dentro de las plantas con flor, por lo que también ofrecen información valiosa para comprender la evolución de las especies vegetales.

Un liderazgo internacional consolidado



La creciente demanda mundial de aguacate convierte cualquier mejora de productividad en una herramienta estratégica para los productores. Y precisamente ahí es donde el trabajo realizado desde Málaga está despertando interés más allá de España.

Mientras muchas regiones buscan fórmulas para aumentar la producción sin incrementar el uso de recursos, la investigación española apunta a una solución tan sencilla como eficaz: aprovechar mejor el trabajo de la naturaleza mediante una mayor diversidad de polinizadores. Una lección que ahora incluso los agricultores de California están empezando a aplicar.