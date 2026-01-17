Avalancha de peticiones extranjeras para ver el eclipse solar de agosto en aguas españolas: "No todo el mundo tiene la destreza y el sentido común necesarios"

¿Has presenciado alguna vez un eclipse solar? Dicho fenómeno astronómico ocurre cuando el sol se interpone entre el sol y la tierra, boqueando en su totalidad o parcialmente la luz solar y proyectando su sombra sobre nuestro planeta, originando el efecto visual de la "desaparición" del sol. Muchas personas alrededor del mundo anhelan por observarlo con sus propios ojos.

Según informa el medio español, Última Hora, a través de uno de sus artículos, el próximo miércoles 12 de agosto del 2026, "durante unos 90 segundos la luna cubrirá completamente el sol. Una circunstancia como esta no se repetirá hasta el año 2180", expone el portal informativo.

Mallorca, la isla perfecta para ver el eclipse

El suceso se podrá apreciar con claridad desde Mallorca, en especial en los municipios de Sóller y Andratx, las reservas por parte de los extranjeros no se han hecho esperar. Según el mismo medio, la ocupación hotelera para dicha fecha ya oscila el 80%, sin embargo, los turistas también están optando por observar el eclipse desde las aguas de baleares.

"Es un eclipse muy especial, único, y ocurrirá en la puesta de sol. La ubicación para verlo no es cualquiera, en el este de la Isla no se verá igual de bien que en el suroeste o el oeste", afirma Pedro Gil, Pedro Gil, presidente de la patronal del chárter náutico en Baleares, haciendo claridad que el 50% de la flota ya está reserva y siguen ingresando solicitudes.

Una preocupación latente

"A nivel logístico efectivamente preocupa que todos los barcos salgan a la misma hora y se centren en las mismas ubicaciones. Es algo que preocupa porque no todo el mundo tiene la destreza, el sentido común y la buena praxis que hace falta", afirma Pedro.

Es por ello que Gil menciona algunas sugerencias para prevenir algún tipo de accidente el día del eclipse, "evitar totalmente aglomeraciones y estar geo localizados", enfatiza el presidente.

¿A qué horas ocurrirá el eclipse? "El eclipse solar comenzará alrededor de las 19.38 horas con la progresiva cobertura del astro, pero el eclipse total no llegará hasta las 20.31 horas. Pasadas las 20.32 horas se iniciará la fase parcial inversa que finalizará a las 20.49 horas.", indica Última Hora.