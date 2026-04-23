'Parar la guerra': Manuela Carmena, Joan Manuel Serrat Y Pedro Almodóvar firman un manifiesto contra la guerra en Oriente Medio y el genocidio palestino

Manuela Carmena y Pedro Almodóvar son algunas de las personalidades que han firmado un manifiesto contra la guerra

La plataforma PararLaGuerra ha publicado un segundo manifiesto contra la guerra de Irán y el genocidio en Gaza. En esta ocasión ha reunido a más de 10.000 firmantes, 234 personalidades y 253 organizaciones de 15 países. Entre ellos se encuentran algunas personalidades relevantes en el mundo de la cultura, la prensa, el deporte o la política, por ejemplo, Manuela Carmena, Pedro Almodóvar, Joan Manuel Serrat, Luis García Montero, Nacho Vigalondo o Jorge Valdano.

"Rechazamos tajantemente los ataques ejecutados por EEUU e Israel contra Irán, que suponen una violación del derecho y la legalidad internacional. Son una grave amenaza para la paz en la región y un peligro para la paz mundial", señala este segundo manifiesto. La plataforma nació el 29 de octubre de 2023 con la intención de condenar el genocidio palestino.

El manifiesto también condena "el régimen criminal de los ayatolás y el asesinato de miles de personas, especialmente en las movilizaciones de hace tres meses", pero esto no justifica "los salvajes bombardeos de EEUU e Israel con el asesinato de miles de inocentes.", la plataforma defiende que es el pueblo iraní el que debe decidir su futuro.

El anterior manifiesto se publicó el 19 de octubre, en aquella ocasión apoyando al pueblo palestino. "Por una paz justa y duradera, ¡no al genocidio!", rezaba la convocatoria de manifestación. También consiguieron reunir a importantes personalidades de la cultura, como Antonio de la Torre, Luis Goytisolo o Julio Medem.

Manifestaciones contra la guerra de Irán y el genocidio palesitno

PararLaGuerra ha convocado manifestaciones en diferentes puntos del país, destacando la convocatoria del 25 de abril en la plaza de Callao, en Madrid. Comenzará a las 11.00 horas.

En otras ciudades como Barcelona, Zaragoza, Tenerife, Gijón, Bilbao, Valencia o Málaga también hay concentraciones entre el 24 y el 25 de abril.

"Llamamos a las y los demócratas a condenar esta agresión, defender el derecho internacional y trabajar por una paz justa y duradera en Oriente Medio, que debe incluir un alto el fuego permanente, el fin de los ataques en Líbano, del genocidio en Gaza y el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino", pide la plataforma.