Elevan a nivel 1 un incendio en Cuenca por la afección del humo a la población

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha elevado a situación operativa nivel 1 el incendio declarado este domingo en el término municipal de La Peraleja (Cuenca) debido a la afección del humo sobre la población, según informa EFE.

Según el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible, el fuego fue detectado a las 15.29 horas por un vigilante fijo y ha sido clasificado como un incendio no forestal-agrícola.

Trabajan 29 efectivos en un día de riesgo extremo

En las labores de extinción participan dos medios aéreos y cuatro terrestres, con un total de 29 efectivos, que tratan de controlar la evolución del incendio.

El fuego se produce en una jornada especialmente complicada en Castilla-La Mancha, donde el Índice de Propagación Potencial (IPP) se sitúa en nivel extremo en la mayor parte de la comunidad autónoma y muy alto en zonas concretas de Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo, unas condiciones que incrementan el riesgo de propagación de nuevos incendios, según ha informado Infocam.