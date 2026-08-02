Ayuso espera recaudar hasta 22 millones con la venta del ático y otros cuatro inmuebles para reconstruir la Sierra Oeste

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este sábado la decisión de vender el ático adquirido recientemente en el barrio madrileño de Chamberí y ha explicado que, junto con otros cuatro inmuebles situados en la Gran Vía, la operación permitirá recaudar entre 20 y 22 millones de euros. Según ha señalado, ese dinero se destinará a financiar parte del plan de reconstrucción de la Sierra Oeste tras el gran incendio que ha afectado a la región.

La venta forma parte de un programa de recuperación dotado con 100 millones de euros, impulsado por el Ejecutivo autonómico para reparar los daños ocasionados por el fuego y apoyar la recuperación de los municipios afectados.

El ático iba a ser una sede provisional durante las obras de Sol

La operación llega apenas unos días después de la polémica por la compra del inmueble situado en el paseo del General Martínez Campos. El Gobierno regional había explicado inicialmente que el ático serviría como sede provisional para la presidenta y parte de su equipo durante las obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol.

Tras las críticas, Ayuso aseguró que el piso "no iba a ser su residencia oficial" y atribuyó la controversia a "una campaña de desprestigio en plena emergencia" por los incendios de la Sierra Oeste.

Un día después de esas declaraciones, la Comunidad de Madrid anunció que renunciaba al inmueble y que lo pondría a la venta junto a otros cuatro edificios ubicados en la Gran Vía. Con esa operación, el Ejecutivo madrileño calcula obtener entre 20 y 22 millones de euros, que servirán para financiar parte de las actuaciones previstas en el plan de reconstrucción de las zonas afectadas por el incendio.