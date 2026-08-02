Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
"La mitad de la gente está aquí por TikTok": el vídeo que vuelve a incendiar el debate sobre las redes y el turismo
Virales
Virales

"La mitad de la gente está aquí por TikTok": el vídeo que vuelve a incendiar el debate sobre las redes y el turismo

El vídeo que muchos canarios vuelven a compartir este verano.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
tiktok-viral
"Si no fuera por redes sociales, probablemente no vendría ni la mitad de la mitad de gente que hay ahora".Imagen vídeo @cristiaan_glez

Hay vídeos que, desgraciadamente, nunca pasan de moda. Es lo que ha ocurrido con una publicación del usuario de TikTok Cristian González (@cristiaan_glez), grabada el verano pasado en una cala de Fuerteventura y que, coincidiendo con una nueva temporada turística, ha vuelto a viralizarse y a generar un intenso debate sobre el papel de las redes sociales en la masificación de determinados destinos.

En apenas unos segundos, el creador de contenido plantea una reflexión que muchos usuarios han hecho en los últimos años: hasta qué punto plataformas como TikTok o Instagram están contribuyendo a convertir rincones poco conocidos en lugares completamente saturados.

El vídeo ha reabierto una discusión que va mucho más allá de Fuerteventura y que afecta a numerosos destinos turísticos, especialmente aquellos cuyos paisajes se convierten en tendencia tras acumular millones de visualizaciones.

"TikTok hace muchísimo daño"

Mientras muestra la pequeña cala (o charco) completamente abarrotada de visitantes, el joven no oculta su sorpresa. "Estamos en Fuerteventura y hemos venido a una calita que se ha hecho muy viral por TikTok y la verdad es que es para reflexionar, tío, porque la mitad de la gente que hay aquí no son españoles y está supermasificado", relata Cristian.

Su reflexión continúa señalando directamente a las redes sociales, especialmente a TikTok: "TikTok en verdad hace muchísimo daño porque tú te pones a pensarlo y este sitio, si no fuera por redes sociales, probablemente no vendría ni la mitad de la mitad de gente que hay ahora".

Sin embargo, también reconoce su propia contradicción. "Nosotros al final hemos venido también un poco por lo mismo, porque lo vimos en TikTok, lo vio mi hermana en este caso, y dijimos de venir. Pero es una pena, la verdad", concluye en tiktoker.

Un debate que divide a turistas y residentes

La publicación ha acumulado numerosos comentarios, muchos de ellos de residentes en Canarias que aseguran haber visto cómo algunos enclaves han cambiado radicalmente en los últimos años.

"El problema radica en cuándo se dan las ubicaciones. Charcos y rincones poco conocidos de esta isla se han masificado por los graciosos de turno", lamenta un usuario en la sección de comentarios.

Una opinión que comparte otro residente de Fuerteventura: "Hay sitios que tenían su encanto y se han ido perdiendo por dar la ubicación. Me parece muy bien que pasen aquí sus vacaciones, pero últimamente no se puede ir a las calas o playas. No todo es turismo, recuerden que nosotros vivimos aquí".

También hay quien admite haber dejado de visitar esos lugares debido a la masificación que sufren: "Llevo cinco años sin ir a ese charco por culpa de toda esta masificación… Los canarios estamos cansados".

No obstante, el debate también ha dado pie a comentarios más críticos con el propio autor del vídeo. Uno de los más destacados ironiza: "Masificadores quejándose de masificación. Es para reflexionar".

Una respuesta que resume la paradoja que señala el propio creador del contenido: quienes denuncian el efecto de las redes sociales muchas veces también forman parte del mismo fenómeno que critican.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos