"La mitad de la gente está aquí por TikTok": el vídeo que vuelve a incendiar el debate sobre las redes y el turismo

"Si no fuera por redes sociales, probablemente no vendría ni la mitad de la mitad de gente que hay ahora".

Hay vídeos que, desgraciadamente, nunca pasan de moda. Es lo que ha ocurrido con una publicación del usuario de TikTok Cristian González (@cristiaan_glez), grabada el verano pasado en una cala de Fuerteventura y que, coincidiendo con una nueva temporada turística, ha vuelto a viralizarse y a generar un intenso debate sobre el papel de las redes sociales en la masificación de determinados destinos.

En apenas unos segundos, el creador de contenido plantea una reflexión que muchos usuarios han hecho en los últimos años: hasta qué punto plataformas como TikTok o Instagram están contribuyendo a convertir rincones poco conocidos en lugares completamente saturados.

El vídeo ha reabierto una discusión que va mucho más allá de Fuerteventura y que afecta a numerosos destinos turísticos, especialmente aquellos cuyos paisajes se convierten en tendencia tras acumular millones de visualizaciones.

"TikTok hace muchísimo daño"

Mientras muestra la pequeña cala (o charco) completamente abarrotada de visitantes, el joven no oculta su sorpresa. "Estamos en Fuerteventura y hemos venido a una calita que se ha hecho muy viral por TikTok y la verdad es que es para reflexionar, tío, porque la mitad de la gente que hay aquí no son españoles y está supermasificado", relata Cristian.

Su reflexión continúa señalando directamente a las redes sociales, especialmente a TikTok: "TikTok en verdad hace muchísimo daño porque tú te pones a pensarlo y este sitio, si no fuera por redes sociales, probablemente no vendría ni la mitad de la mitad de gente que hay ahora".

Sin embargo, también reconoce su propia contradicción. "Nosotros al final hemos venido también un poco por lo mismo, porque lo vimos en TikTok, lo vio mi hermana en este caso, y dijimos de venir. Pero es una pena, la verdad", concluye en tiktoker.

Un debate que divide a turistas y residentes

La publicación ha acumulado numerosos comentarios, muchos de ellos de residentes en Canarias que aseguran haber visto cómo algunos enclaves han cambiado radicalmente en los últimos años.

"El problema radica en cuándo se dan las ubicaciones. Charcos y rincones poco conocidos de esta isla se han masificado por los graciosos de turno", lamenta un usuario en la sección de comentarios.

Una opinión que comparte otro residente de Fuerteventura: "Hay sitios que tenían su encanto y se han ido perdiendo por dar la ubicación. Me parece muy bien que pasen aquí sus vacaciones, pero últimamente no se puede ir a las calas o playas. No todo es turismo, recuerden que nosotros vivimos aquí".

También hay quien admite haber dejado de visitar esos lugares debido a la masificación que sufren: "Llevo cinco años sin ir a ese charco por culpa de toda esta masificación… Los canarios estamos cansados".

No obstante, el debate también ha dado pie a comentarios más críticos con el propio autor del vídeo. Uno de los más destacados ironiza: "Masificadores quejándose de masificación. Es para reflexionar".

Una respuesta que resume la paradoja que señala el propio creador del contenido: quienes denuncian el efecto de las redes sociales muchas veces también forman parte del mismo fenómeno que critican.