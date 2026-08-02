Abascal va a Ceuta a "dar la cara" y y Fátima Hamed, vicepresidenta de la Asamblea de Ceuta, le responde sin paliativos: "Lo vuestro es puro marketing" 

Vox ha estado durante la mañana del domingo publicando contenido desde Ceuta, localidad hasta donde se ha desplazado Santiago Abascal cuatro días después de que más de 50.000 personas cruzasen desde Marruecos.

El presidente de la formación de ultraderecha ha pedido este domingo la "militarización" de la frontera de Ceuta con Marruecos y ha culpado de la crisis migratoria al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que ha dicho que "debería estar en prisión".

En declaraciones a los periodistas en Ceuta Abascal ha sido muy crítico con la actuación del Ejecutivo central y habla abiertamente de "invasión" y ha dicho que todavía hay en la ciudad unos 10.000 migrantes que deben salir "ya".

En redes sociales, el partido —que el sábado llamó "puto psicópata" a Sánchez— ha publicado varias imágenes donde se puede ver a Abascal con otros miembros del partido paseando por la ciudad.

¿Abascal "da la cara"?

"Abascal, en Ceuta. Donde otros abandonan, VOX da la cara", han escrito en una publicación. Este mensaje ha llegado hasta Fátima Hamed, vicepresidenta segunda de la Asamblea de Ceuta, que no se ha podido contener y le ha cantado las cuarenta a Abascal.

"¿¿Da la cara?? ¿4 días después? Venga hombre, aquí los únicos que hemos dado la cara hemos sido el pueblo de Ceuta. Lo vuestro es puro marketing", ha dicho tajante la política.

Hamed, la primera mujer musulmana al frente de un partido político, miembro de la Asamblea desde 2015 y líder del partido Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, habló con El HuffPost después de la llegada de 50.000 migrantes procedentes de Marruecos.

"Aunque la llegada de personas migrantes de forma más intensificada comenzó hace aproximadamente una semana, podríamos decir que este jueves 30 de julio en torno a las 8 o 9 de la mañana, momento en el que me encontraba yendo de camino a una sesión plenaria, fue cuando muchos comenzamos a darnos cuenta de que esto estaba alcanzando el grado de crisis migratoria y humanitaria tal y como ocurrió en mayo de 2021", explicó.