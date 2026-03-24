"El poderío militar americano que sostuvo el orden mundial durante 80 años va a ser usado ahora para destruirlo"

Donald Trump lleva 'tatuado' algo más que unas siglas. Porque el acrónimo MAGA (Make America Great Again) es la base de su política. Su objetivo por hacer América [NDR: metonimia desacertada de EEUU] "grande de nuevo" suena a diario, agarrándose a un tiempo difuso en el que cree que su país fue realmente grande.

Desde su primera 'venida' a la Casa Blanca y ya especialmente en su segundo mandato, Trump aboga por reforzar la imagen de EEUU frente a lo que considera la era "blanda" de Joe Biden. Pero esa batalla geopolítica por situar a Washington en el centro de todo inquieta a los expertos y no solo por la obvia omnipresencia de Trump, sino por lo que expertos consultados por El HuffPost definen como el 'orden transaccional' marcado por el magnate republicano.

El medio The Atlantic, uno de los que más han sufrido las 'iras verbales' del presidente de EEUU de forma pública, dedica un artículo en su publicación de marzo de 2026 con el explicativo título 'Estados Unidos contra el mundo'. En él, sugiere que Trump dejará a EEUU "menos próspero" y al mundo entero "menos seguro" en su apuesta por regresar al orden internacional del siglo XIX.

De ese horizonte preocupante, el autor, Robert Kagan, aventura que "los estadounidenses no están preparados, ni material ni psicológicamente". Especialmente porque "durante ocho décadas, han vivido en un orden internacional liberal moldeado por la fuerza predominante de Estados Unidos", en el que se acostumbraron a un funcionamiento internacional estable y claro.

Por un lado, unos aliados europeos y asiáticos, "en general conciliadores y militarmente pasivos"; por otro, los desafíos de Rusia y China, que se ven "limitados por la riqueza y el poderío combinados de Estados Unidos y sus aliados".

En ese mundo casi ideal, prosigue el artículo, el comercio mundial es "generalmente libre y no se ve obstaculizado por la rivalidad geopolítica". "Los océanos son seguros para la navegación y las armas nucleares están limitadas por acuerdos sobre su producción y uso". Es un mundo, en resumen, "pacífico, próspero y abierto" que los estadounidenses "no pueden imaginar que se desmorone, y mucho menos lo que ese desmoronamiento significará para ellos".

De todo ello, el texto de The Atlantic no responsabiliza a nadie más que al 47º presidente de EEUU. A Donald Trump le reprocha una Estrategia de Seguridad Nacional hecha a su medida que "confirmó que el orden mundial liberal dominado por EEUU ha llegado a su fin".

Y es así, continúa, porque "EEUU ha decidido que ya no desea desempeñar su papel" y el poderío estadounidense "que sostuvo el orden mundial durante los últimos 80 años se utilizará ahora para destruirlo".