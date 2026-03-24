Rusia cambia las normas: las mujeres que digan a su médico que no quieren hijos serán derivadas al psicólogo para corregir su "actitud negativa"

Cambio de normas en Rusia. A partir de ahora, las mujeres que durante sus revisiones de salud reproductiva expresen al médico su deseo de no tener hijos, serán derivadas al psicólogo con el objetivo de tratar de corregir esa "actitud negativa" hacia la maternidad y prevenir los abortos.

El Ministerio de Sanidad del país dirigido por Vladímir Putin ha llevado a cabo esa modificación en los protocolos de las pruebas de salud reproductiva, que son voluntarias y pueden realizarse una vez al año.

En esas revisiones, ha pasado a incluirse un cuestionario para las pacientes que cuenta con un total de 61 preguntas. Tal y como recoge EFE, una de esas cuestiones es la siguiente: "¿Cuántos hijos le gustaría tener, incluyendo los que ya nacieron?".

Si la mujer responde que no quiere tener ningún hijo, el nuevo procedimiento médico que ha sido puesto en funcionamiento en Rusia señala que "se recomienda que sea remitida a un psicólogo clínico".

En cambio, a los hombres se les formula un cuestionario de 26 preguntas. Entre las cuestiones, se encuentra una acerca de los hijos que el paciente desea tener, aunque formulada de una manera diferente que a las mujeres: "¿Cuántos hijos le gustaría tener (teniendo en cuenta los que ya tiene) dadas sus circunstancias actuales?".

Si la respuesta es ninguno, el trato a los hombres es radicalmente diferente: no se les deriva ni al psicólogo ni a ningún otro especialista médico.

"Si una mujer no desea tener hijos, un psicólogo puede ayudarla a comprender los motivos"

Serguéi Leónov, el jefe del Comité de Salud de la Duma Estatal, ha justificado, en declaraciones al medio de comunicación ruso Gazeta.ru, que este cambio tiene que ser entendido como una forma de preocuparse por las mujeres por parte de la Federación Rusa, por lo que no debe interpretarse de forma negativa.

"Una mujer tiene derecho a decidir cómo vivir su vida. Sin embargo, si por alguna razón no desea tener hijos, un psicólogo puede ayudarla a comprender los motivos. Quizás tenga dificultades en sus relaciones con el sexo opuesto o algún otro problema", ha expresado Serguéi Leónov.