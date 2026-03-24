Los investigadores chinos no dan crédito: crean un tejido que se limpia solo sin detergente y reduce el consumo de la lavadora un 82% después de 100 lavados

¿Y si hubiera una alternativa al detergente de lavadora que todos utilizamos en nuestros hogares? Esta pregunta se la plantearon varios investigadores chinos para ir más allá en la búsqueda de un método más sostenible, más barato y de más futuro para el lavado.

Muchas pruebas de laboratorio y de ordenador después, el equipo de investigadores de la Universidad del Sureste de Nanjing presentó un recubrimiento textil capaz de limpiarse por sí mismo y tan versátil que no necesita de detergente para su lavado diario.

Este tejido revolucionario genera un efecto muy llamativo cuando se le rocían dos polímeros —poli(cloruro de dialildimetilamonio) (PDADMAC) y poli(ácido vinilsulfónico) (PVS)—, creando así una densa capa de hidratación que permite eliminar la suciedad y los microbios utilizando únicamente agua, como detalla Phys.com.

El objetivo del estudio no es nuevo. Por el camino se han testado numerosas propuestas que, por una razón o por otra, nunca llegaron a buen puerto. A diferencia de anteriores experimentos, este parte de la alternancia entre PDADMAC y PVS, lo que obligó a sus moléculas a entremezclarse, dando lugar a una unión estable, algo no logrado anteriormente.

Añade la publicación especializada que tras la unión, la altísima densidad de grupos sulfonatos formó una capa de hidratación continua, generando una barrera contra el agua. Dicha protección operaba en todas las condiciones lumínicas, también en plena oscuridad, a diferencia de otros experimentos previos.

El trabajo ha visto ahora la luz en la publicación Communications Chemistry, con resultados más que alentadores. Explican los investigadores en su artículo que este recubrimiento mantuvo su eficacia durante más de 100 ciclos de lavado.

Y, lo que es más, logró que se redujera el consumo de agua y electricidad en un 82%, ahorrando no solo tiempo, sino también recursos naturales... y económicos para el bolsillo del potencial usuario.

Los investigadores no dudan en celebrar que estel recubrimiento autolimpiante para telas "resalta el potencial para transformar las rutinas de lavado" y confían en que "el éxito actual impulse nuevas soluciones innovadoras".